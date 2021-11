Atalanta, Muriel è atteso al rilancio dopo un inizio di stagione da rivedere - BergamoNews

In questo avvio di campionato positivo dell’Atalanta ci sono anche giocatori che stanno deludendo le aspettative, talenti incapaci finora di esprimere le proprie qualità messe in mostra gli anni precedenti. In cima alla lista dei flop stagionali c’è Luis Muriel, attaccante colombiano in possesso di una tecnica stratosferica, un dribbling da far invidia ai migliori e una velocità impressionante.

Queste caratteristiche che fanno di Lucho (così lo chiamano a Bergamo) il calciatore in grado di rompere gli equilibri soprattutto a partita in corso, da agosto a oggi non si sono ancora viste, o meglio si sono intraviste a sprazzi. Troppo poco per convincere Gasperini: il suo campionato era iniziato con due partite giocate dal primo minuto contro Torino e Bologna. All’esordio all’Olimpico il numero 9 aveva offerto una prestazione nel complesso buona, coronata da un gol nei minuti iniziali.

Il forfait di Zapata gli ha permesso di mantenere una maglia da titolare con i rossoblu, match in cui l’attaccante colombiano non è riuscito a incidere. Un infortunio muscolare lo ha tenuto lontano dai campi per circa un mese facendogli saltare cinque gare. Il ritorno sul rettangolo verde è stato graduale: due apparizioni dalla panchina prima delle nuove chance da titolare con l’Empoli dove ha fornito un assist e con il Manchester United. Queste ultime non hanno soddisfatto il tecnico di Grugliasco che da metà ottobre in avanti ha deciso di utilizzarlo con il contagocce.

L’esplosione di Zapata ha ristabilito le gerarchie relegandolo al ruolo di seconda scelta in avanti. Lo scorso anno era riuscito a trovare una continuità di rendimento impressionante entrando dalla panchina. Nel campionato 2020-21 ha messo a segno 22 gol giocando titolare appena sedici volte e nonostante questo era diventato un elemento imprescindibile per Gasperini negli ultimi trenta minuti di gioco.

Non è facile confermare quanto di buono fatto la passata stagione però per ritornare ai quei livelli serve una condizione fisica e mentale perfetta. Il fisico di Muriel non gira ancora al massimo e questo non gli permette di lasciare il segno, come si può vedere in campo. Dal punto di vista della mente l’attaccante ha dimostrato nel corso della sua carriera di aver bisogno della fiducia di chi lo circonda per rendere al meglio. Quando questa condizione viene meno va in difficoltà e subisce un’involuzione che lo rende quasi irriconoscibile.

Dalle parti di Zingonia sperano che gli impegni con la nazionale colombiana riconsegnino al Gasp un giocatore ritrovato ma la prima uscita contro il Brasile, in cui il numero 9 è entrato a dieci minuti dalla fine, non è servita. Ora rimane il confronto con il Paraguay per riabbracciare il vero Muriel che tornerà presto a incantare il pubblico di Bergamo attraverso le sue giocate di alta classe.

