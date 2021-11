Vietate tutte le manifestazioni (anche no Vax) dal 14 novembre nel centro di Bergamo - BergamoNews

Bergamo. Osservando l’andamento dei contagi Covid19 il Comitato provinciale della Pubblica sicurezza, che si è riunito nella giornata di venerdì 12 novembre in Prefettura, alla luce della Direttiva del Ministero dell’Interno sullo svolgimento delle manifestazioni di protesta nella fase dell’emergenza sanitaria ha deciso di interdire – da domenica 14 novembre 2021 fino al termine dello stato di emergenza – alcune vie della città.

Piazza Pontida, largo Rezzara, via XX Settembre, piazza Matteotti, piazza Vittorio Veneto, Sentierone, largo Gianandrea Gavazzeni, piazza Cavour, largo Bortolo Belotti, via Torquato Tasso, piazzetta Santo Spirito, Città Alta ad esclusione del piazzale della Fara.

Alla riunione, presieduta dal prefetto Enrico Ricci, hanno partecipato il sindaco di Bergamo Giorgio Gori, il questore Maurizio Auriemma, il tenente colonnello dei carabinieri Alessandro Fasolino, il comandante provinciale della Guardia di Finanza colonnello Marco Filipponi, il direttore dell’Uoc Medicina Preventiva dell’Ats Oliviero Rinaldi e il Responsabile dell’Area specialistica igiene e sicurezza sul lavoro Sergio Piazzolla. L’incontro è stato esteso anche alla partecipazione dei rappresentanti dei comuni demograficamente più importanti della provincia come Albino, Caravaggio, Dalmine, Romano, Seriate e Treviglio.

L’atto di indirizzo ministeriale “è stato adottato – si legge in una nota diramata della Prefettura – con l’obiettivo di contemperare, nell’attuale fase di emergenza sanitaria, l’esercizio del diritto di riunirsi e manifestare liberamente in luogo pubblico con altri diritti, pure costituzionalmente garantiti, quali, in particolare, quelli attinenti allo svolgimento delle attività lavorative e alla mobilità dei cittadini”.

Il centro cittadino “costituisce il luogo in cui si concentrano le manifestazioni di protesta comprese quelle contro le misure sanitarie di contenimento del contagio da Covid19, che, a partire dal 24 luglio, si sono svolte ogni fine settimana”.

“Non sono state al momento individuate in altri Comuni – conclude la nota – esigenze di interdire specifiche aree alle manifestazioni pubbliche”.

