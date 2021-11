Scontro tra tre camion e un'auto in A4: lunghe code per chi viaggia in direzione Milano - BergamoNews

Milano. Incidente sull’autostrada A4 intorno alle 8 di venerdì mattina. Tre camion e un’auto si sono scontrati all’altezza di Brugherio, nel tratto tra l’intersezione tra la Tangenziale Est e la Tangenziale Nord in direzione Torino.

Secondo una prima ricostruzione lo schianto è avvenuto sulla prima corsia ma l’esatta dinamica dell’accaduto è al vaglio della polizia stradale, intervenuta sul posto per i rilievi. Nel sinistro sono rimasti feriti cinque uomini di 30, 43, 49, 53 e 54 anni.

Intrappolati nelle lamiere dei loro mezzi, sono stati estratti dai vigili del fuoco del comando provinciale di Milano e trasportate negli ospedali di Milano in codice giallo; nessuno di loro sembra essere in pericolo di vita.

Sul posto l’elisoccorso, un’automedica, 5 ambulanze, vigili del fuoco, polizia stradale e ATS.

Per permettere i rilievi e le operazioni di soccorso il traffico è stato dirottato su una sola corsia e inevitabilmente si sono create lunghe code: cinque chilometri in direzione Torino secondo il portale della società Autostrade.

Per evitare di rimanere imbottigliati nel traffico, si consiglia, a chi viaggia in direzione di Milano, di seguire le indicazioni per la A58 e rientrare in A4 a Sesto San Giovanni. In direzione Brescia si segnalano incolonnamenti per curiosi tra Milano Est ed il raccordo per la tangenziale est di Milano.

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!