Robynails: la linea di prodotti innovativa per le unghie e i trattamenti alle ciglia - BergamoNews

Con un mercato in continua espansione, il settore della ricostruzione delle unghie negli ultimi anni vede quasi ogni giorno la nascita di nuovi prodotti con formule speciali o di nuove tecniche di ricostruzione. In Italia ormai sono moltissime le piccole e medie aziende che riforniscono le professioniste del settore, ma sono ancora poche quelle che sono riuscite a sviluppare una propria linea di produzione.

Una delle realtà che sono riuscite a creare dei prodotti propri con formulazioni specifiche è RobyNails, azienda milanese specializzata appunto in prodotti professionali per la cura e la ricostruzione unghie. Con oltre 20 anni di esperienza nel settore, il team di RobyNails ha capito che i consumatori sentivano la forte esigenza non solo di migliorare l’aspetto estetico delle unghie, ma anche di curare e fortificare l’unghia naturale. Per questo motivo le formule studiate dai tecnici dell’azienda sono prive di sostanze dannose e contengono ingredienti specifici che migliorano la salute dell’unghia.

Lo sviluppo di tutte le linee viene poi affidata a laboratori italiani che si occupano di creare il prodotto finito. Dopo i test del team RobyNails, se il prodotto viene approvato, allora si può partire con la produzione vera e propria dell’articolo che verrà inserito nel catalogo.

L’azienda milanese, offre ai suoi clienti una gamma di prodotti professionali per la ricostruzione delle unghie che comprende l’innovativo acrygel, l’acrilico a immersione o Dip System e il gel ricostruzione unghie con tip e senza. Inoltre possiamo trovare una linea dedicata allo smalto semipermanente, una dedicata allo smalto classico e una dedicata ai trattamenti per ciglia e sopracciglia, tra cui la laminazione sopracciglia. A completare il catalogo poi troviamo strumenti professionali e accessori per la nail art studiati a loro volta dal team tecnico dell’azienda.

Entrando nello specifico, possiamo notare che l’utilizzo delle nuove tecnologie ha portato alla creazione di un innovativo gel ricostruzione unghie che non necessita di eccessiva limatura grazie alla sua proprietà autolivellante e non lascia residui da pulire dopo il passaggio in lampada. Inoltre, non cola e viene venduto in confezioni differenti, tra cui un pratico dispenser che dosa la quantità di gel al meglio ed evita gli sprechi.

Per quanto riguarda la produzione di acrygel e acrilico ad immersione invece, l’innovazione risiede proprio nel prodotto in sé. Con questi due prodotti infatti, l’azienda è riuscita ad anticipare il mercato, rispondendo alla richiesta specifica di avere prodotti resistenti come l’acrilico, ma più facili da lavorare.

Lo smalto semipermanente, nel mondo delle unghie ormai è riuscito a distanziarsi dalla vera e propria ricostruzione delle unghie e abbracciare tutto un segmento di consumatori che lo utilizzano per avere una manicure più durevole rispetto a quella che si ottiene con la semplice applicazione dello smalto ma non troppo impegnativa. Proprio per questo, RobyNails ha studiato uno smalto semipermanente resistente, veloce da applicare e con una gamma di colori in continua crescita.

Per un’applicazione ancora più veloce e adatta persino al fai da te, troviamo nel catalogo dell’azienda milanese lo smalto semipermanente onestep. Un prodotto piuttosto innovativo grazie al quale basta un solo passaggio per avere una manicure perfetta applicando il prodotto direttamente sull’unghia e senza bisogno di usare il top per lucidare il colore.

L’innovazione di RobyNails però non abbraccia solo il mercato delle unghie, ma anche il mondo della cura delle ciglia e delle sopracciglia e, in particolar modo, quello della laminazione ciglia e dell’extension ciglia. La linea My Lashes è interamente dedicata alla laminazione e include una gamma completa di prodotti professionali che, da un lato, garantiscono una laminazione dal risultato eccellente e, dall’altro, si concentrano sulla cura delle ciglia e delle sopracciglia, grazie anche alla presenza della cheratina capace di rafforzare la struttura del pelo durante il trattamento. Extension Ciglia, invece, è il trattamento che include una gamma completa di prodotti professionali dedicati all’allungamento e all’infoltimento delle ciglia naturali, mediante la tecnica One to One o con la Tecnica Volume.

In questo settore, l’aggiornamento è una costante fondamentale per le professioniste, infatti RobyNails dà l’opportunità sia di seguire tutorial unghie online , sia di leggere consigli di stile, come i perfetti colori per unghie invernali, sia di seguire corsi di formazione sia per il campo delle unghie che per quello delle ciglia. In particolare i corsi ricostruzione unghie si tengono in tutta Italia, con insegnanti qualificati che seguono passo dopo passo la crescita delle allieve partendo dal corso base, arrivando fino a quello master. Anche i nuovi corsi laminazione ciglia e i corsi extension ciglia si svolgono in tutta Italia e stanno già formando tantissime professioniste del settore.

Tutte le informazioni su RobyNails, i loro prodotti e i corsi di formazione, li potete trovare nel nuovo sito www.robynails.it, creato e progettato dalla web agency bergamasca Valeo.it

