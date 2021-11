Osio Sotto, in fuga con un'auto rubata rischia di investire un carabiniere: arrestato - BergamoNews

Osio Sotto. Nella notte tra giovedì 11 e venerdì 12 novembre i carabinieri della Compagnia di Treviglio hanno arrestato un 38enne, accusato di resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione.

L’uomo, D.M., pluripregiudicato, originario di Alba ma domiciliato in un comune della Bassa, è stato infatti sorpreso alla guida di un’auto rubata un paio di giorni fa.

I militari della Sezione Radiomobile hanno intimato l’alt al conducente di una Citroen C3 notata in sosta in via Veneto di Osio Sotto. Il conducente ha invano tentato di sottrarsi al controllo dandosi alla fuga e con una manovra azzardata ha rischiato di investire il carabinieri che lo aveva invitato a fermarsi: inseguito, è stato raggiunto poco dopo e bloccato.

Dall’accertamento in banca dati, è emersa la provenienza furtiva dell’autovettura, denunciata l’11 novembre scorso negli uffici della Stazione Carabinieri di Tavernola Bergamasca dall’anziana proprietaria residente a Predore.

L’auto è stata recuperata e restituita alla proprietaria mentre, dopo le formalità di rito, l’arrestato è stato trattenuto nelle camere di sicurezza del Comando Compagnia di Treviglio in attesa della celebrazione dell’udienza di convalida che avrà luogo nella giornata di venerdì.

