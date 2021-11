Nuvole e nebbia in banchi - BergamoNews

Si avvicina il weekend di metà novembre: sotto quale cielo a Bergamo lo spiega Maurizio Sabatino del Centro Meteo Lombardo.

ANALISI GENERALE

La continua presenza nel Mediterraneo di un vortice ciclonico, continua a far affluire sul territorio italiano, umide correnti meridionali. Tale vortice risulta bloccato, ad ovest da un promontorio atlantico e sull’Europa centro-orientale, da un’estesa area alta pressoria. In Lombardia nuvolosità irregolare con locali banchi di nebbia, nottetempo e al primo mattino. Deciso aumento della nuvolosità dalla mattinata di sabato, con attese diffuse precipitazioni pomeridiane.

Venerdì 12 novembre 2021

Tempo Previsto: estese riduzioni di visibilità per banchi di nebbia lungo la fascia padana centro-meridionale, in graduale dissoluzione nel corso della mattinata. Sereno o poco nuvoloso su Valchiavenna e Valtellina con nuvolosità più consistente su Varesotto. Durante la giornata passaggi di alte velature sulle restanti aree. Generalmente poco nuvoloso durante le ore serali ma con foschie e locali banchi di nebbia sulle aree pianeggianti.

Temperature: minime in pianura stazionarie e comprese tra 7°/10°C. Massime in pianura in moderata diminuzione e comprese tra 13°/16°C.

Sabato 13 novembre 2021

Tempo Previsto: nebbie diffuse al mattino sulle aree di pianura. Poco nuvoloso su Valtellina e Valchiavenna. Da metà giornata, aumento della nuvolosità ad iniziare da Oltrepo e aree settentrionali, in rapida estensione a tutta la regione, associata, dal tardo pomeriggio, a deboli, localmente moderate, precipitazioni. Precipitazioni che assumeranno, dalla serata, carattere nevoso su alta Valtellina.

Temperature: minime in pianura stazionarie, o in lieve diminuzione, comprese tra 6°/10°C. Massime in pianura in diminuzione e comprese tra 12°/14°C.

Domenica 14 novembre 2021

Tempo Previsto: Giornata all’insegna del tempo perturbato con precipitazioni che perdureranno per tutta la giornata. Al mattino qualche temporanea pausa delle precipitazioni su settori centro-occidentali della regione. Precipitazioni a carattere nevoso, inizialmente sui rilievi della Valtellina e Adamello in estensione su Orobie e Chiavennasco. Quota neve oltre i 1600-1800 metri.

Temperature: minime in pianura stazionarie, comprese tra 6°/10°C. Massime in pianura in diminuzione e comprese tra 09°/12°C.

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!