Messa in sicurezza degli edifici pubblici, dal Governo 47 milioni per 77 Comuni bergamaschi - BergamoNews

Bergamo. Sono in arrivo in bergamasca altri importanti contributi disposti dal Governo per la messa in sicurezza del territorio e degli edifici pubblici. Si tratta di quasi 47 milioni di euro che vanno a finanziare 126 interventi dislocati in 77 comuni della nostra provincia. Tra i più consistenti, quelli destinati ad Alzano Lombardo (1,5 milioni), Brusaporto (2,1 mln), Cologno al Serio (1,72 mln), Gorle (1,77 mln), Gorlago (2,5 mln), Seriate (2,85 mln), Terno d’Isola (1,85 mln).

“Sono fondi pluriennali del Ministero dell’Interno – spiegano i parlamentari leghisti Roberto Calderoli, Toni Iwobi, Simona Pergreffi, Daisy Pirovano, Daniele Belotti, Rebecca Frassini, Cristian Invernizzi e Alberto Ribolla – previsti dalla legge di bilancio 2018 che negli anni seguenti, in particolare con Matteo Salvini al Viminale, sono stati incrementati fino ad un investimento per il 2022 di 1,750 miliardi”.

“Questi contributi – continuano senatori e deputati leghisti – rappresentano un’ulteriore opportunità per alimentare la ripresa economica e al tempo stesso per ristrutturare immobili pubblici e mettere in sicurezza strade e territorio. Siamo però consapevoli delle difficoltà, soprattutto nei piccoli comuni alle prese con uffici tecnici ridotti al minimo, a gestire la mole di lavori e progetti arrivati negli ultimi mesi e per questo la Lega è impegnata a cercare di prorogare alcune scadenze sul termine lavori per consentire agli Enti locali di concludere le opere senza il rischio di perdere gli importanti finanziamenti”.

