In vendita la villa che ospitava il ristorante "Al Rustico" - BergamoNews

Sorisole. È stata la location per matrimoni da sogno, cerimonie ed anniversari. Le sue mura raccolgono e custodiscono momenti di gioia oltre che profumi di piatti prelibati: ora tutto questo è in vendita.

La villa che ospitava il ristorante “Al Rustico” in via Rigla a Sorisole è sul mercato immobiliare. Prezzo top secret. Anche se l’annuncio non manca di proiettare nuove soluzioni: “La soluzione è attualmente adibita a ristorante ma può essere riconvertita sfruttando il bonus del 110% e il bonus sisma. Posta su due piani oltre all’interrato, con area pertinenziale di circa 6.700 metri quadri”.

L’ultimo gestore, fino a metà settembre, era il Rustikal Ristorante che ha trovato una nuova location in città.

L’attuale proprietario si è affidato all’agenzia Bergamo Case, sito internet www.bergamocase.net.

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!