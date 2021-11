Il punto sui motori: Formula 1 in Brasile, Rossi saluta la MotoGp a Valencia - BergamoNews

Una volta il mese di novembre era fatto per tirare le somme della stagione motoristica appena trascorsa. Di questi tempi, invece, l’azione in pista è ancora parecchia, ed è giunto il momento di fare il punto in vista delle ultime gare dell’anno dei due campionati più prestigiosi: Formula 1 e MotoGp.

Partendo dalle due ruote, questo weekend vedrà di scena i piloti a Valencia, per il diciottesimo e ultimo round di un campionato che ha già espresso due dei suoi tre verdetti. Infatti, due gare fa, il francese Fabio Quartararo, di Yamaha Racing, si è laureato campione MotoGp con due gare d’anticipo: un titolo più che meritato, frutto di una grande costanza di risultati (cinque vittorie e altrettanti podi) e di una strenua resistenza alla rimonta del nostro Francesco Bagnaia, su Ducati, nella seconda parte di stagione.

Una rimonta avvenuta però sempre a distanza e conclusasi in malo modo con una caduta mentre era in testa al Gran Premio dell’Emilia-Romagna, a Misano.

Anche la Moto3 ha già incoronato il suo campione: lo spagnolo Pedro Acosta, debuttante, ha conquistato l’iride lo scorso weekend a Portimao, nel Gran Premio dell’Algarve, con una splendida vittoria, mentre il suo rivale diretto, l’italiano Dennis Foggia, veniva steso all’ultimo giro da uno sconsiderato tentativo di sorpasso del sudafricano Darryn Binder. Acosta è il secondo campione del mondo più giovane di sempre.

Sarà invece la Moto2 quest’anno l’ultima ad assegnare il mondiale: dopo una stagione stradominata dal team Red Bull Ktm Ajo, la questione è riservata ai suoi due piloti. L’australiano figlio d’arte Remi Gardner è nettamente favorito, forte di un vantaggio di 23 punti (con 25 ancora in palio) sul compagno di squadra spagnolo Raúl Fernández, comunque straordinario debuttante nella categoria, in un’annata senza avversari reali.

La gara di Valencia sarà anche l’occasione per il circus di salutare una delle sue icone: dopo 26 stagioni, 9 titoli mondiali e 115 vittorie, Valentino Rossi dirà addio al Motomondiale per dedicarsi alle quattro ruote.

In Formula 1 sale invece l’attesa per le ultime quattro gare della stagione (Brasile, Qatar, Arabia Saudita e Abu Dhabi), prima fra tutte quella che si disputerà sul tracciato di Interlagos, a San Paolo, domenica 14 novembre.

La rivalità tra Lewis Hamilton e Max Verstappen si fa sempre più intensa anche se l’inglese, sette volte iridato, vede lentamente allontanarsi l’olandese leader della classifica piloti, ora con un vantaggio di 19 punti, dopo una strepitosa vittoria in Messico.

Anche per il titolo costruttori la lotta è serratissima: dopo un weekend che ha visto il secondo pilota Valtteri Bottas non andare a punti, la Mercedes conduce di un solo punto sulla Red Bull, che sembra lanciata verso il sorpasso, disponendo della vettura migliore e godendo della forma ritrovata del messicano Sergio Pérez, compagno di Verstappen, a podio nel suo gran premio di casa.

Occhio anche alla sfida ravvicinata tra Ferrari e McLaren per il terzo posto nel campionato costruttori, riarpionato dalla scuderia di Maranello dopo un lungo inseguimento, su una pista, quella brasiliana, che ha spesso regalato gare spettacolari, tra cui l’ultima nel 2019: assente nel 2020 causa Covid, quest’anno la Formula 1 potrà godere della mitica torcida dei tifosi brasiliani, che saranno di nuovo presenti sulle tribune aperte al 100% della capienza.

