Francesco Pedrini nuovo direttore dell'Accademia Belle Arti - BergamoNews

Bergamo. Dal 1 novembre, Francesco Pedrini, artista, docente di Disegno e di Pittura, è il nuovo direttore dell’Accademia di Belle Arti G. Carrara. Alessandra Pioselli lascia l’incarico ricoperto dal 2010.

“Siamo finalmente in una fase nodale della storia della Civica Accademia di Belle Arti, che si fonderà con il Conservatorio Donizetti e insieme diventeranno istituzione statale di alta formazione artistica e musicale – sottolinea Loredana Poli, assessore all’Istruzione del Comune di Bergamo -. Il ruolo della Direttrice Alessandra Pioselli è stato prezioso nel processo di aggiornamento, internazionalizzazione e qualificazione dell’offerta formativa della scuola di belle arti e per questo la ringraziamo e le auguriamo ogni bene per la sua carriera. Con fiducia diamo il benvenuto, come nuovo Direttore, a Francesco Pedrini, già figura di riferimento nel collegio docenti. Lo aspetta il compito sfidante di affrontare il passaggio a istituzione statale e di assestare organizzazione e l’offerta formativa”.

“Lascio la direzione dopo undici anni orgogliosa del percorso fatto, portando con me un’importante esperienza umana e lavorativa – aggiunge Alessandra Pioselli -. L’Accademia si è ritagliata un ruolo significativo come istituzione di alta formazione artistica e di ricerca nel contesto del nostro paese. Abbiamo raggiunto obiettivi importanti, tra cui l’avvio del processo di statizzazione e da ultimo l’accreditamento dei bienni, che saranno attivati nel 2022-23. Tutto questo è stato possibile grazie a una forte squadra di lavoro che ha condiviso una visione e ha costruito una comunità. Grazie ai colleghi e alle colleghe, al personale, al Comune di Bergamo per la fiducia che mi ha accordato, agli studenti e alle studentesse che mi hanno sempre restituito la giusta energia. Francesco Pedrini, che avrà sempre il mio sostegno, già nella veste di coordinatore e docente ha contribuito in modo rilevante alla crescita dell’istituzione. Sono certa che proseguirà con la stessa sensibile attenzione. A lui auguro buon lavoro nel nuovo ruolo”.

“Dopo un lungo percorso a fianco di Alessandra Pioselli ricevo questo testimone con entusiasmo e riconoscenza – spiega Francesco Pedrini -. Spero di poter ridare quanto ho ricevuto da Alessandra e da tutti i colleghi con i quali ho collaborato. Sento la responsabilità di un momento molto delicato di trasformazione, ma sono forte del lavoro svolto insieme finora, del supporto del consiglio accademico e di tutti i docenti. Confido nella competenza e la solidità del nostro assessorato e quindi del Comune di Bergamo, che ci sta accompagnando nella statizzazione insieme all’istituto Donizetti. Tutti condividiamo la visione futura e il ruolo che dobbiamo avere nella città, con un respiro internazionale e lo sguardo fisso verso i nostri studenti che sono l’energia a cui dobbiamo dare casa”.

