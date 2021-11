Fisco, "Più soldi in busta paga ai dipendenti”, Flat Tax: 11mila euro di tasse in meno agli autonomi - BergamoNews

Bergamo. “Sul fisco serve una riforma complessiva che assicuri equità e flessibilità”. Francesco Corna, segretario generale Cisl di Bergamo interviene nel dibattito che si sta tenendo riferito alla riforma fiscale, e punta il dito contro le disparità che già esistono nel sistema attuale a netto sfavore dei lavoratori dipendenti.

Oggi un lavoratore dipendente paga in più rispetto a un titolare di partita Iva dall’8 al 26% in più, a seconda dei scaglioni cui i dipendenti sono soggetti. A parità di salario, con uno stipendio da 65mila euro (la quota che oggi è fissata per la flat tax) la differenza di tasse pagate è di oltre 11.000 euro.

“È una condizione ingiusta e inaccettabile, bisogna ridurre questa differenza prima di abbassare ulteriormente l’imposizione fiscale. Oggi i 390mila dipendenti bergamaschi sono più penalizzati rispetto ai 92mila autonomi che oggi beneficiano di un prelievo al 15% con una tassazione che raggiunge il 41%”.

Cisl Bergamo, insieme alle confederazioni di tutti i territori, ha avviato il proprio percorso di mobilitazione per tenere aperto un canale di comunicazione con il governo sulla legge di bilancio.

“C’è qualche timido passo in avanti – osserva Corna –, ma sui due principali pilastri della manovra, ovvero fisco e pensioni, non ci siamo. È arrivato il momento di redistribuire il carico fiscale, alleggerendo il peso sul lavoro dipendente e sulle pensioni per rilanciare i consumi interni. La riduzione del cuneo fiscale deve essere il frutto di un accordo con le parti sociali e non una guerra a chi urla di più e deve andare a favore delle buste paga dei lavoratori dipendenti, che sono l’unica categoria che mai ha usufruito di una vera e propria, oltre che conveniente, riforma fiscale. Su questo – conclude il segretario Cisl di Bergamo – il governo deve dimostrare più coraggio”.

