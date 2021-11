Dalla Regione oltre 2,5 milioni di euro per la sistemazione delle strade di montagna - BergamoNews

Milano. “Valorizzare i boschi significa prendersi cura dell’ambiente e sviluppare economia nei territori di montagna. Con questi 13,5 milioni di euro nel triennio 21-23 diamo alle Comunità montane la possibilità di realizzare nuove strade agro-silvo-pastorali, di effettuare opere di manutenzione di quelle esistenti e di eseguire sistemazioni idraulico-forestali”. Lo ha detto l’assessore regionale lombardo all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi, Fabio Rolfi, presentando il piano di riparto da 13,5 milioni di euro in tre anni per le Comunità montane della nostra regione, da dedicare alle misure forestali.

“Le risorse – ha aggiunto l’assessore – sono state stanziate nell’ambito del ‘Piano Lombardia’ voluto dal presidente Fontana come sostegno alla ripresa economica. Il bosco rappresenta per la Lombardia uno straordinario patrimonio ambientale e di biodiversità e ha al contempo una formidabile potenzialità produttiva. Investire in opere che ne consentano la valorizzazione è fondamentale per accrescere la gestione sostenibile e mantenere livelli occupazionali e di qualità della vita nelle aree montane”.

“Il taglio della legna – ha sottolineato – dà lavoro a circa 1.400 persone nelle Imprese boschive lombarde, a 300 persone nei consorzi forestali e alle aziende agricole. La Lombardia, con 620.000 ettari, è la terza regione italiana per superficie forestale. I boschi certificati, ossia curati secondo rigorosi standard ambientali, sono aumentati del 74% nell’ultimo anno”. “Abbiamo – ha concluso l’assessore Rolfi – una risorsa straordinaria, in costante crescita, che vogliamo tutelare e valorizzare grazie alle realtà che operano sul territorio”.

Di seguito il piano di riparto per le Comunità montane:

BERGAMO

Valle Brembana 803.105,45 euro

Di Scalve 244.282,09 euro

Laghi bergamaschi 475.584,99 euro

Valle Imagna 248.710,02 euro

Valle Seriana 726.479,33 euro

BRESCIA

Valle Camonica 1.738.700,33 euro

Parco alto Garda bresciano 525.770,92 euro

Sebino bresciano 253.931,38 euro

Valle Sabbia 838.553,09 euro

Valle Trompia 689.848,21 euro

COMO

Lario intelvese 357.170,99 euro

Triangolo lariano 456.753,23 euro

Valli del Lario e Ceresio 551.225,32 euro

LECCO

Lario orientale – valle San Martino 318.644,64 euro

Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera 504.119,08 euro

PAVIA

Oltrepo pavese 690.976,49 euro

SONDRIO

Valtellina di Sondrio 868.242,31 euro

Alta Valtellina 723.722,84 euro

Valchiavenna 487.863,32 euro

Valtellina di Morbegno 618.634,97 euro

Valtellina di Tirano 689.612,90 euro

VARESE

Piambello 259.938,81 euro

Valli del Verbano 428.129,30 euro.

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!