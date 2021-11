Da Italia-Svizzera al "Tunnel della libertà": la tv del 12 novembre - BergamoNews

Per la prima serata in tv, venerdì 12 novembre RaiUno alle 20.30 trasmetterà la partita di calcio fra Italia e Svizzera, valida per le qualificazioni ai Mondiali 2022 – Gruppo C. Telecronaca di Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro intervista a bordocampo di Alessandro Antinelli.

Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il telefilm “The Good Doctor”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Dottor Ted”: dopo il malore di Lea, Shaun decide di sottoporla ad alcuni esami più approfonditi. Claire constata che la situazione di Lea è più grave del previsto e che la gravidanza non può continuare…

RaiTre alle 21.20 proporrà il documentario “Tunnel della libertà”. A 60 anni di distanza dalla costruzione del muro di Berlino, Rai Documentari propone una serata evento per ripercorre la storia da una prospettiva inedita del Muro, uno dei simboli storici dello scorso millennio. “Tunnel della Libertà” racconta una vicenda sorprendente e sconosciuta nella Berlino del primo dopoguerra. Due italiani, Luigi Spina e Domenico Sesta, partecipano alla costruzione del primo tunnel per consentire la fuga da Berlino Est a Berlino Ovest. Una rocambolesca avventura dove Spina e Sesta hanno l’idea geniale di vendere ai network televisivi americani i diritti delle immagini del tunnel e dell’evacuazione attraverso di esso, dei rifugiati. Questa operazione, molto audace per quei tempi, è l’asso nella manica con cui si rende possibile e realizzabile l’incredibile sogno della libertà.

Spazio ai casi di cronaca su Rete4 alle 21.25 con “Quarto grado”, condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero.

Su Canale5 alle 21.45 ci sarà una nuova puntata del “Grande Fratello Vip”, condotto da Alfonso Signorini.

Su Italia1 alle 21.25 sarà la volta de “Le Iene show”.

Su La 7 alle 21.15 “andrà in onda “Propaganda live”, condotto da Zoro.

Per chi preferisse vedere un film, su Rai4 alle 21.20 c’è “A lonely place to die”; su La5 alle 21.05 “Inga Lindstrom – Ritorno a casa”; su Iris alle 20.55 “Coraggio… fatti ammazzare” e su Italia2 dalle 21.15 “The darkness”.

Su Rai5 alle 20.55 il documentario “Art night – Fotografare per raccontarla – A un certo momento”. “A un certo momento” è l’intercalare ricorrente di Uliano Lucas. Suona come l’apertura di ogni sequenza, di una vita che ne accoglie altre, ma anche come definizione di scatto, di attimo sottratto al tempo e consegnato alla storia.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 il telefilm “Joséphine, Ange Gardien”, con Mimie Mathy; e su Mediaset Extra la diretta dalla casa del “Grande Fratello Vip”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

