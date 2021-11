Cane cade in una scarpata ad Albino, lo recuperano i vigili del fuoco - BergamoNews

Albino. Un cagnolino di taglia media è caduto in una scarpata e per recuperarlo sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Clusone.

Nel pomeriggio di giovedì il cane è scivolato in un dirupo ad una ventina di minuti a piedi nella valle che sale verso Selvino.

Il padrone non riusciva a raggiungerlo e non sapeva come riportare l’animale sul sentiero.

Così ha chiesto l’intervento dei vigili del fuoco i quali, intorno alle 17, sono arrivati sul posto ed hanno avviato le procedure di recupero. Hanno raggiunto il cagnolino nel punto in cui si trovava che ormai era buio, lo hanno imbragato e lo hanno portato in salvo riconsegnandolo ai suoi proprietari.

