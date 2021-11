Boltiere: apre il centro di educazione cinofila - BergamoNews

Boltiere. A seguito della manifestazione di interesse promossa lo scorso mese di marzo dall’Amministrazione Comunale di Boltiere si insedierà all’interno dell’area dei centri sportivi di Boltiere, e più precisamente nel terreno libero tra le tribune del campo sportivo e l’ ex piazzola ecologica in Via delle Rogge, l’Associazione Sportiva Dilettantistica Three Dogs.

L’insediamento in tale terreno, come viene descritto nella delibera di giunta del 3 novembre scorso, verrà inizialmente concesso in uso per tre anni con possibilità di rinnovo. L’ASD Three Dogs si impegnerà ad avviare un centro cinofilo con:

– Creazione di tre campi recintati per lo svolgimento delle attività;

– Organizzazione di incontri formativi gratuiti per la comunità relativi alla corretta gestione degli animali;

– Organizzazione di attività educative per gli alunni della scuola primaria e secondaria;

– Organizzazione di corsi ed esami per certificazione di proprietario cinofilo responsabile (CSEN);

– Introduzione di sport cinofili.

L’amministrazione comunale ha subito valutato positivamente il progetto presentato dall’associazione, che coniuga la passione per gli animali a quella dell’attvità sportiva ed educativa, ed intende ringraziare tutte le componenti della Three Dogs ASD per aver portato la propria associazione ed il proprio progetto a Boltiere.

ARTICOLO A CURA DEL COMUNE DI BOLTIERE

© Riproduzione riservata

