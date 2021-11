Acerbis Galaxy Body Armour, la super protezione off-road in vetrina all'Expo 2020 di Dubai - BergamoNews

Bergamo. Dopo esser stata esposta nel prestigioso contesto del G20, un’innovativa produzione di Acerbis Italia, realtà bergamasca storica ed all’avanguardia nel mondo motociclistico e sportivo, è di scena al Padiglione Italia dell’Expo 2020 di Dubai.

Galaxy Body Armour è il nome della protezione off-road che trova posto insieme ad altri 40 oggetti di design nella cornice che ADI (Associazione del Design Industriale) e ADI Design Museum hanno realizzato per il Ministero della Cultura e per la Delegazione per la Presidenza italiana del G20 (tenutosi a Roma il 30 e il 31 ottobre) ed attualmente riproposta nell’ambito di Expo Dubai 2020 che si concluderà il 31 marzo prossimo.

In occasione del summit mondiale la mostra, denominata “Italian Design”, si è affiancata alle parole chiave del G20 (Persone, Pianeta, Prosperità), princìpi cui il design italiano di oggi intende più che mai ispirarsi: Innovazione, Creatività, Responsabilità.

Questi concetti sono stati rappresentati da 41 oggetti di design, Made in Italy e di ogni categoria merceologica, individuati dal Comitato direttivo ADI nell’ambito delle edizioni dell’ADI Design Index, la preselezione annuale da cui escono le candidature per il più importante premio italiano di design: il Compasso d’Oro ADI.

Il panel espositivo, apprezzato a Roma dai Grandi della Terra, è il medesimo che può essere ammirato da milioni di visitatori che l’Expo 2020 attirerà a Dubai.

guarda tutte le foto 5



Acerbis Galaxy Body Armour all’Expo 2020 di Dubai

In questo contesto di eccellenza espositiva l’unico prodotto in mostra nella tipologia “attrezzature per lo sport” è Galaxy Body Armour di Acerbis Italia, una struttura leggera (pesa solo 1,7 kg) e resistente, realizzata per la protezione dei motociclisti nel fuoristrada.

Nella progettazione, curata da MM Design di Alex Terzariol, l’ispirazione è derivata dalla natura. Quando si parla di protezione una delle prime immagini che passa per la mente è quella di un nido. Ecco pertanto spiegato il senso dei sottili filamenti che, intrecciati tra loro, creano una struttura leggera e resistente. I fili creano una maglia che protegge un contenuto estremamente delicato, simbolo dell’attenzione che è stata adoperata per immaginare e creare questa protezione.

Tutto il concept di prodotto è stato improntato alla scelta di materiali che permettono di indossare la protezione in modo naturale. Per migliorare la vestibilità e la libertà di movimento Galaxy Body Armour è suddivisa in più settori, così da diventare estremante flessibile. Placche solide racchiuse in memory foam per un migliore assorbimento degli urti, cover posteriore e anteriore removibili, regolazione sulle spalle, cover paracoccige asportabile, protezione del torace (con omologazione 1621/3) paragomiti e paraspalle in memory foam removibili (omologati 1621/1), paraschiena (omologato EN 1621-2/2014 livello 2) a protezione della colonna vertebrale. La struttura, in taglia unica modulabile, non deve essere necessariamente nascosta sotto un capo di abbigliamento e lascia al motociclista totale libertà di movimento, garantendo la massima traspirabilità. A questo si aggiunge che lo protegge in caso di cadute o da colpi accidentali, compreso sui fianchi.

“Non possiamo che essere orgogliosi – è il commento dell’azienda bergamasca – del fatto che un nostro prodotto, frutto del know-how e della passione che ci animano, sia valorizzato in contesti tanto prestigiosi a livello internazionale”.

© Riproduzione riservata

