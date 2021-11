Una nuova Vikinga per la Canottieri Sebino: a Lovere parte la raccolta fondi - BergamoNews

Lovere. Un evento in piazza per inaugurare le nuove imbarcazioni, presentare la squadra agonistica e per aprire la raccolta fondi per una nuova Vikinga a 14 vogatori.

La società Canottieri Sebino chiede l’aiuto di tutti, per continuare a programmare la propria attività sul lago, e dà appuntamento a sabato 13 novembre in piazza 13 Martiri, gentilmente concessa dal sindaco, per un grande evento.

“La società Canottieri Sebino in questi due lunghi anni di pandemia, ha sempre continuato, pur parzialmente, nel rispetto delle norme e dei tempi concessi, a svolgere la propria attività – scrivono sulla propria pagina Facebook – Ha continuato a progettare il proprio futuro affrontando l’impegnativa manutenzione del nostro pontile, ampliando il parco imbarcazioni e la fattiva collaborazione con il Polo scolastico di Lovere. Per ringraziare chi ci è stato vicino e per inaugurare le nuove imbarcazioni, dedicheremo l’intera giornata del 13 novembre”.

La giornata inizierà alle 11 con l’inaugurazione delle imbarcazioni con la benedizione di Monsignor Alessandro e presentazione della nuova campagna “TUTTI A REMARE”, che ha lo scopo di permettere l’acquisto di una nuova imbarcazione “Vikinga” che vada a sostituire l’attuale, arrivata a fine vita.

L’imbarcazione, che può accogliere 14 vogatori, è essenziale per continuare il progetto Invoga, rivolto al mondo della disabilità, permettendo a tutti l’esperienza di remare in completa sicurezza.

Permette inoltre a molti giovanissimi ragazzi e ragazze, provenienti da scuole o Grest estivi, di avvicinarsi al canottaggio; infine permette anche conviviali serate in compagnia.

Un’imbarcazione delicata, che rimane in acqua dalla primavera all’autunno, con la prolungata esposizione agli agenti atmosferici che causa un lento deterioramento del legname con il quale è fabbricata.

Dopo 10 anni di utilizzo ora non garantisce più uscite in sicurezza e non è più riparabile: per questo ne serve una nuova, del costo complessivo di 22mila euro (19mila + 3mila di trasporto) che la società spera di raccogliere tramite le offerte.

La giornata proseguirà poi alle 14.30 con la presentazione delle attività e la possibilità di provare, gratuitamente, il “Fitrow”, e alle 15.30 con la presentazione di tutta la squadra che si appresta ad affrontare la stagione agonistica 2022.

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!