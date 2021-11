Un professore, Iva Zanicchi o Jack Reacher? La tv dell'11 novembre - BergamoNews

Per la prima serata in tv, giovedì 11 novembre su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Un professore”. Verranno proposti due episodi dal titolo “Socrate” e “Roland Barthes”.

Nel primo, Dante torna a Roma dopo anni per occuparsi del figlio Simone, ma il ritorno è doloroso ed evoca in lui brutti ricordi. Tra Simone e il padre i rapporti sono tesi, in casa e in classe e a peggiorare le cose c’è anche la crisi che Simone vive con Laura, la sua ragazza. Per fortuna Virginia, la nonna, si trasferisce da loro. A scuola invece Dante si ambienta subito…

Nel secondo, Simone lascia Laura senza spiegazioni. Dante si accorge della sofferenza della ragazza, le suggerisce di provare a farsi rispettare e lei decide di ferire Simone dicendogli di essere incinta. Dante fa visita a Pin, studente che non esce di casa da mesi e gli dice che la scuola non lo abbandonerà…

Su RaiDue alle 21.20 ci sarà “Quelli che”. La squadra di Quelli Che scende in campo in prima serata per raccontare con la sua consueta versatilità ed ironia, i temi dell’attualità, dalla politica al costume, dallo spettacolo, ovviamente fino al calcio…. Conducono Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu e Mia Ceran.

Su RaiTre alle 21.20 l’appuntamento è con “Che fine ha fatto Baby Jane? Una, nessuna, Katharina”. Franca Leosini, intervista in esclusiva , Katharina Miroslawa, condannata nel 1993 a 21 anni e 6 mesi di reclusione come mandante dell’omicidio dell’amante Carlo Mazza. Scontata la pena è una donna libera.

Canale5 alle 21.40 trasmetterà “D’Iva”, condotto da Iva Zanicchi.

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 e su La7. Su Rete4 alle 21.25 con “Dritto e rovescio“, il talk-show condotto da Paolo Del Debbio, mentre su La7 alle 21.15 “Piazzapulita“, condotto da Corrado Formigli.

Per chi preferisse vedere un film, su Italia1 alle 21.20 c’è “Jack Reacher – Punto di non ritorno”; su Rai4 alle 21.20 “70 Binladens – Le iene di Bilbao”; su La5 alle 21.05 “40 sono i nuovi 20”; su Iris alle 20.55 “Collateral beauty” e su Italia2 alle 21.10 “San Valentino di sangue”.

Rai5 alle 21.05 proporrà “In scena – Dostoevskij sottopelle”. A 200 anni esatti dalla nascita di Fëdor Michajlovic Dostoevskij ‘Mosca, 11 novembre 1821 – San Pietroburgo, 9 febbraio 1881’, un racconto originale ed inedito intraprende un’indagine nuova all’interno della vicenda artistica e umana del grande scrittore russo.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 la docu-serie “I segreti della Corona – Storia di due sorelle: Elisabetta e Maria la sanguinaria”; e su Mediaset Extra la diretta dalla casa del “Grande Fratello Vip”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

