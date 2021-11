Nuova Ztl in via Fornoni: sarà attiva negli orari di entrata e uscita dalla scuola - BergamoNews

Bergamo. Dopo via Sylva e via Cadorna, tocca a via Fornoni: il Comune di Bergamo istituisce una nuova ZTL scolastica, un provvedimento molto richiesto dal comitato dei genitori e dalla dirigenza della scuola e che è stato approvato poco fa dalla Giunta del Comune di Bergamo.

La nuova zona a traffico limitato arriva per l’Istituto Comprensivo “Alberico da Rosciate”, lungo tutta la via Fornoni, e sarà attiva nel periodo scolastico, in corrispondenza degli orari di ingresso e uscita dalla scuola.

Questo per migliorare la sicurezza dei bambini e degli alunni, soprattutto quelli della materna I Girasoli e della secondaria di primo grado Codussi: gli ingressi delle due scuole si immettono direttamente sul marciapiede ciclopedonale e nei momenti di entrata ed uscita sono sempre rilevati fenomeni di congestione di traffico, con presenza di pedoni sulla strada e quindi con rischi connessi alla sicurezza di chi frequenta l’istituto.

Potranno continuare a transitare velocipedi; veicoli a servizio di soggetti disabili, muniti del prescritto contrassegno; autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori dei residenti; veicoli delle Forze di Polizia; mezzi di soccorso; veicoli dei servizi di vigilanza privata; veicoli adibiti al trasporto pubblico; veicoli dei servizi di pubblica utilità; veicoli a propulsione totalmente elettrica.

