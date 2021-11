Lombardia, Bertolaso non esclude la zona gialla: "Numeri ancora buoni, ma in peggioramento" - BergamoNews

I numeri della pandemia di Coronavirus in Lombardia “si stanno incrinando e ci stanno portando verso una situazione che potrebbe cambiare da bianca a gialla”. Lo ha detto il coordinatore della campagna vaccinale della Regione, Guido Bertolaso.

“La Lombardia è ancora bianca, nel senso che non vi sono limitazioni particolari. Siamo ancora su numeri abbastanza buoni” ha aggiunto Bertolaso, sottolineando come la tendenza sia in peggioramento. “È inevitabile con l’avvicinarsi della stagione fredda – ha spiegato -. Come è successo l’anno scorso, quando eravamo messi molto peggio. Quest’anno dobbiamo fronteggiare comunque una ripartenza della diffusione del virus, che viene ancora controllata e frenata da questa grandissima campagna vaccinale che siamo riusciti a promuovere e che è quella che ci sta difendendo”.

Del quadro epidemiologico e dei possibili scenari in Lombardia ha parlato anche il governatore Attilio Fontana: “La sicurezza di non andare in zona gialla non la si ha mai. I numeri attuali sono ancora discreti, ma bisogna vedere come evolve”. Con un appello finale: “Continuiamo a mantenere le precauzioni”.

