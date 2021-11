"La Società del Gres e la Piana della Petos. Una storia di 134 anni” - BergamoNews

Sorisole. Lavorare in un’azienda dove ha lavorato tuo padre. Un’azienda sorta su un luogo particolare e che a questo è legato il suo nome. Marco Guido Salvi che è stato dipendente di questa società e ne ha visto l’evoluzione ha scritto il volume “La Società del Gres e la Piana della Petos. Una storia di 134 anni” edito da Grafica & Arte, promosso dal Comune e dalla Proloco di Sorisole.

La Società del Gres ha avuto nella sua storia, distribuita su tre secoli, differenti evoluzioni: da piccola fabbrica locale a importante competitor diventando uno dei leader mondiali del settore; da società indipendente è passata a gruppi internazionali; da azienda di produzione e vendita ad azienda di commercializzazione. Tutti questi passaggi hanno caratterizzato la vita di molte persone e hanno influenzato l’evoluzione del territorio su cui l’azienda ha prevalentemente operato, quello di Sorisole. Il libro ha l’obiettivo di ricostruire la storia della Società del Gres spiegando i motivi che hanno generato i passaggi più significativi e dando informazioni semplici, ma non banali, in merito a cosa è la ceramica, al suo impiego nelle opere idrauliche, a cosa si produceva in questi luoghi. Si affronta, ancorché in modo sintetico, il tema della Piana della Petos, che ha costituito la principale fonte di approvvigionamento delle argille impiegate in circa 120 anni di attività produttiva. Un paziente, puntuale, appassionato e meticoloso lavoro di raccolta di documenti, interviste, memorie e riflessioni che sono frutto di coerenti esperienze dirette dell’autore, Marco Guido Salvi, per molti anni Dirigente della Società del Gres.

“Parlare di Sorisole significa anche parlare della storia della Società del Gres e di ciò che ha rappresentato per il nostro paese. Un’azienda che per decenni ha costituito una fonte di lavoro, ricchezza e sviluppo per gran parte della popolazione aprendo la nostra comunità anche ad una notorietà sovranazionale, attesa la forte propensione ai mercati internazionali che caratterizzava quella realtà. L’interazione tra la Società del Gres ed il nostro Comune è sempre stata molto proficua e molteplici nel tempo sono stati gli interventi che, con spirito di liberalità, la Società del Gres ha donato al nostro paese, opere pubbliche, manufatti per la realizzazione della prima rete fognaria ed altro ancora” scrive nella presentazione del volume il Sindaco di Sorisole Stefano Vivi.

“Oltre ad una monografia sull’industria e un compendio iconografico, questo libro è un documento di estremo valore per la memoria storica del nostro paese. Cattura l’attenzione e alimenta curiosità di adulti e ragazzi, rappresenta con ciò un contributo originale e prezioso per Sorisole. Un paziente, puntuale, appassionato e meticoloso lavoro di raccolta di documenti, interviste, memorie e riflessioni che sono frutto di coerenti esperienze dirette dell’autore Marco Guido Salvi che, in tanti anni di intensa attività come dirigente della Società del Gres, ha profuso affetto per un’azienda, amore per un paese, per gli amici, colleghi e collaboratori” scrive Simone Stecchetti, presidente della Pro Loco Sorisole.

Sabato 13 novembre 2021 alle 17.30 nella Sala San Pietro del Centro Civico di Petosino ci sarà la presentazione del libro.

Interverranno Stefano Vivi, Sindaco di Sorisole; Simone Stecchetti, presidente Proloco Sorisole; Raffaella Poggiani Keller, già Soprintendente per i beni architettonici della Lombardia; Federico Confortini, Museo civico di scienze naturali E. Caffi; Cristina Longhi, soprintendenza archeologica di arti e paesaggio province di Bergamo e Brescia; Alessandro Paoletti, ingegnere, già professore ordinario al Politecnico di Milano; Diego Finazzi, ingegnere e l’autore del volume Marco Guido Salvi.

