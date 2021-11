Cieli nuvolosi e temperature in aumento - BergamoNews

Maurizio Sabatino ci accompagna a scoprire che tempo farà con il bollettino del Centro Meteo Lombardo.

ANALISI GENERALE

Un esteso minimo pressorio, avente il suo centro sulle Baleari, continua a far affluire sul territorio italiano, umide correnti meridionali. La presenza di due promontori: uno in Atlantico e l’altro, esteso tra le coste centro-orientali africane e l’Europa orientale, bloccano di fatto la bassa pressione mediterranea, apportando condizioni di marcata instabilità sulle due isole maggiori.

In Lombardia nuvolosità irregolare con locali banchi di nebbia, nottetempo e al primo mattino. Deciso aumento della nuvolosità dalla mattinata di sabato, con attese diffuse precipitazioni pomeridiane.

Giovedì 11 novembre 2021

Tempo Previsto: al mattino molto nuvoloso sui settori occidentali per nubi basse, associate a deboli precipitazioni. Locali riduzioni di visibilità per banchi di nebbia sul Pavese e lungo la fascia di bassa pianura. Tendenza a schiarite, localmente estese, nel corso della mattinata. Poco nuvoloso, ma con passaggi di alte velature, sui settori settentrionali della regione.

Temperature: minime in pianura in lieve aumento e comprese tra 9°/11°C. Massime in pianura in sensibile aumento e comprese tra 15°/18°C.

Venerdì 12 novembre 2021

Tempo Previsto: nottetempo e primo mattino, locali riduzioni di visibilità per banchi di nebbia lungo la fascia padana centro-meridionale, in graduale dissoluzione nel corso della mattinata. Sereno o poco nuvoloso su Valchiavenna e Valtellina con nuvolosità più consistente su Varesotto. Passaggi di alte velature sulle restanti aree. Serata all’insegna dei cieli perlopiù sereni ma con foschie e locali banchi di nebbia, sulle aree pianeggianti.

Temperature: minime in pianura stazionarie e comprese tra 7°/11°C. Massime in pianura in moderata diminuzione e comprese tra 13°/16°C.

Sabato 13 novembre 2021

Tempo Previsto: nebbie diffuse al mattino sulle aree di pianura. Poco nuvoloso su Valtellina e Valchiavenna. Da metà giornata, aumento della nuvolosità ad iniziare da Oltrepo e aree occidentali, in estensione a tutta la regione, associata a deboli, localmente moderate, precipitazioni.

Temperature: minime in pianura stazionarie, o in lieve diminuzione, comprese tra 8°/11°C. Massime in pianura in diminuzione e comprese tra 11°/13°C.

