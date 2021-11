Centro di Aggregazione Giovanile di Treviolo: al via corso di magia con mago Linus - BergamoNews

Treviolo. Parte a Treviolo il corso di magia, il progetto del Cag Il Graffio dedicato ai ragazzi delle scuole secondarie di primo grado che vogliono apprendere i rudimenti della prestigiazione.

Quattro incontri con un insegnante d’eccezione: il MAGO LINUS, prestigiatore conosciuto a livello nazionale.

Insieme a lui ci saranno gli educatori del Cag, che faranno da padroni di casa, dato che gli incontri si terranno nei locali del Graffio, in via Verga 1/A, a Curnasco di Treviolo.

Si parte mercoledì 17 novembre dalle 16 alle 17.30, si prosegue il 24, l’1 dicembre, e si conclude giovedì 9 dicembre sempre alla stessa ora.

I posti disponibili sono 12 e per prenotarsi basta inviare un messaggio al numero 335.1860464 o scrivere un’email all’indirizzo cagraffio@comune.treviolo.bg. it

Le uniche due cose da portare sono un mazzo di carte Bycicle e il green pass per i ragazzi sopra i 12 anni.

“Il Cag ha pensato ad un’altra iniziativa che punta a coinvolgere i ragazzi più piccoli in un periodo in cui non siamo ancora tornati completamente alla normalità. Un grazie va agli educatori per il lavoro e la fantasia nel proporre sempre attività stimolanti che vengono accolte con molto entusiasmo”, dichiara l’assessore alle Politiche Giovanili Martina Locatelli.

