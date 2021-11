Alzano Viva apre lo spazio sociale di "Cittadinanza attiva" - BergamoNews

Alzano Lombardo. In occasione di San Martino la sede di Alzano Viva, come spazio di Cittadinanza Attiva, è stata aperta per incontrare i cittadini e parlare dei progetti futuri in tema di cultura, ambiente e accoglienza.

“È un’importante novità: è uno spazio di condivisione civica – spiega Alzano Viva -. Vogliamo mettere al centro della nostra azione politica la questione degli spazi sociali e avviare un progetto di condivisione. La sala sarà disponibile, su prenotazione, due giorni a settimana ad uso gratuito. Un modo per fare comunità e dare un punto di riferimento a giovani, anziani, famiglie, studenti che a volte non hanno spazio per le loro iniziative”.

Lo spazio di Cittadinanza Attiva è in via Fantoni ad Alzano Lombardo ed è aperta dalle 10 alle 12 e dalle 15.30 alle 18.

