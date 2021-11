A Confartigianato Bergamo il premio “Parità Virtuosa” - BergamoNews

Bergamo. Prestigioso riconoscimento per Confartigianato Imprese Bergamo, che lo scorso 9 novembre a Palazzo Pirelli a Milano, è stata premiata dal Consiglio Pari Opportunità del Consiglio regionale ottenendo il premio “Parità Virtuosa. Iniziative creative e sostenibili di conciliazione Vita-Lavoro in Lombardia ai tempi del COVID-19”.

L’iniziativa, legata all’omonimo bando giunto alla terza edizione, è stata rivolta ad aziende e associazioni di categoria, e si è proposta di far emergere le misure adottate per rendere concretamente attuabile, nel contesto organizzativo, la conciliazione tra vita privata e familiare del personale dipendente con quella professionale, favorendo la condivisione e le parità di condizione tra uomini e donne.

Confartigianato Imprese Bergamo, con i suoi oltre 200 dipendenti, ha ottenuto il riconoscimento per aver ulteriormente implementato le “buone pratiche” in tutti gli ambiti considerati dal bando regionale, mostrando una sensibilità e un’attenzione già in essere da molti anni: Welfare aziendale, Welfare organizzativo, Tempi inclusivi e autonomia nell’organizzazione dei tempi di lavoro, Parità retributiva tra uomini e donne, Misure eccezionali durante l’emergenza sanitaria Covid-19 e Nuovi layout degli spazi fisici in cui svolgere l’attività lavorativa.

A ritirare il premio, a nome del Presidente di Confartigianato Imprese Bergamo, Giacinto Giambellini, la Vice Presidente con delega al Welfare Nadia Palazzi.

Tra le azioni messe in campo dalla nostra Organizzazione per promuovere il welfare e la parità tra i suoi dipendenti, è stata ulteriormente agevolata per tutto il personale la fruizione dei congedi per maternità e paternità e, soprattutto nei primi anni di vita del bambino, la riduzione di orario lavorativo per conciliare le esigenze di assistenza alla prole.

E ancora, la parità di salario e livello tra uomini e donne con le medesime responsabilità e funzioni.

Le funzioni di responsabile sono assegnate indistintamente sia a uomini che donne e negli ultimi anni hanno visto un incremento importante nell’impiego di figure femminili.

In emergenza COVID, poi, durante la chiusura delle scuole, al personale interessato, è stata data priorità e agevolazione nella fruizione di congedi e nella possibilità di lavoro in smart working con libertà di modulazione di orario.

Sul fronte degli spazi, la struttura, già dotata di molte aree per riunioni e incontri riservati. è stata ulteriormente implementata con open-space organizzati, per garantire comunque una parziale privacy per gli utenti. E la sede principale è stata dotata di sala ristoro per la fruizione dei pasti in ambiente tranquillo e dotato dei comfort necessari.

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!