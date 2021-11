Tiziano Incani presenta a Gandino il suo nuovo libro "Il Castello" - BergamoNews

Gandino. “Il Castello” è il nuovo romanzo di Tiziano Incani, (il Bepi) edito da Silele edizioni. Sarà presentato dall’autore giovedì 11 novembre alle 20.45 nel salone della Biblioteca Comunale di Gandino, grazie all’organizzazione della locale Commissione Cultura.

Tiziano Incani è meglio noto come “il Bepi”, nome d’arte che lo ha reso famoso dalle Orobie alla Bassa. Canzoni in dialetto e non solo (dal 2004 a oggi) che attingono alla quotidianità, toccando tutti i temi del vivere attraverso un’infinità di registri sonori (a partire dal rock). Un narratore di fiabe sull’aia e ora anche scrittore.

Nel libro si racconta di “uno strano fenomeno, un enigma da risolvere e un angolo di provincia bergamasca che, come il resto del pianeta, vuole provare a farlo, ma senza snaturarsi. Due amici, simili ma al contempo diversissimi, saranno quelli che più verranno risucchiati, ognuno a proprio modo, nelle fitte maglie del mistero”. Tiziano Incani dialogherà a Gandino con Emilio Guadagno di Gandino WebTv. Serata ad ingresso libero, è richiesto il Green Pass.

