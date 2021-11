Ti fai male in pausa caffè? Non ti spetta alcun indennizzo - BergamoNews

Al lavoratore che si fa male in pausa caffè, anche se hanno avuto il permesso del capo per uscire dall’ufficio non spetta alcun indennizzo né per malattia né per invalidità.

Lo ha deciso la Cassazione che ha accolto il ricorso dell’Inail contro indennizzo e invalidità del 10% a favore di una impiegata della Procura di Firenze che si era rotta il polso cadendo per strada mentre, autorizzata, era uscita per un caffè.

Per la Corte suprema la ‘tazzina’ non rappresenta un’esigenza impellente e legata al lavoro, ma è una libera scelta.

In base a quanto scrivono i giudici, non ha diritto alla tutela assicurativa dell’Inail chi affronta un rischio “scaturito da una scelta arbitraria” e “mosso da impulsi, e per soddisfare esigenze personali, crei e affronti volutamente una situazione diversa da quella inerente l’attività lavorativa”, pur intesa in senso ‘ampio’, “con ciò ponendo in essere una causa interruttiva di ogni nesso fra lavoro, rischio ed evento” di infortunio.

Insomma, per i giudici il caffè non è un’esigenza oggettiva, come quella di dover andare al bagno, ma un’asigenza personale a cui si può rinunciare. E se l’impiegato si fa male, peggio per lui.

L’impiegata che aveva avviato la causa e aveva vinto in primo e secondo grado ottenendo dall’Inail l’indennità di malattia assoluta temporanea e l’indennizzo per danno permanente del 10% in relazione alla caduta per strada avvenuta una mattina di luglio del 2010, ora ha perso il diritto agli indennizzi ed è stata condannata a pagare 5300 euro di spese legali e di giustizia a 11 anni dai fatti e dopo aver atteso dal 2015 la fissazione dell’udienza in Cassazione per la valutazione della sentenza di secondo grado emessa nel 2014.

