Scandella: "Inaccettabile la disparità tra gli ospedali di Milano e il Papa Giovanni di Bergamo" - BergamoNews

La decisione sulla trasformazione o meno del Papa Giovanni XXIII di Bergamo in Azienda ospedaliera deve arrivare entro 24 mesi dall’approvazione della nuova legge sanitaria, al pari degli ospedali della Città metropolitana di Milano. È quanto chiede il consigliere regionale del Pd Jacopo Scandella con un emendamento e un ordine del giorno che presenterà durante la discussione della revisione della legge sanitaria in Regione Lombardia, iniziata oggi, mercoledì, al Pirellone.

“La nuova legge delinea un piano di riordino complessivo della rete di offerta del territorio della Città Metropolitana con la costituzione, entro 24 mesi dall’approvazione della legge, di nuove Aziende Ospedaliere, mentre per gli ospedali delle altre province, anche in presenza dei medesimi requisiti richiesti dalla normativa, non è previsto alcun impegno, ma solo l’ipotesi di valutare l’istituzione di Aziende Ospedaliere entro 36 mesi dall’approvazione della legge – spiega Scandella -. È una soluzione inaccettabile e iniqua che relega in secondo piano la professionalità degli ospedali non milanesi e, in particolare, del ‘nostro’ ospedale di Bergamo, struttura di eccellenza a livello europeo ed è per questo che pretendiamo vengano allineati i tempi della decisione su tutti i territori”.

Il testo dell’Ordine del giorno

