Santa Brigida, schiacciato da una pianta: 50enne perde la vita - BergamoNews

Santa Brigida. Tragedia nel pomeriggio di mercoledì 10 novembre: un uomo di 50 anni ha perso la vita poco prima delle 15, lungo la provinciale 8 che collega Olmo al Brembo a Cusio.

Ancora poco chiara la dinamica di quanto successo: sul posto sono arrivati i soccorsi con autoambulanza, automedica e l’elicottero alzatosi in volo da Bergamo, insieme ai carabinieri della compagnia di Zogno e ai tecnici del dipartimento Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro di ATS Bergamo.

Secondo le prime informazioni, pare che l’uomo, M.P., sia un muratore e fosse impegnato nel taglio di alcune piante quando, per cause ancora in fase di accertamento, sarebbe stato schiacciato.

Seguono aggiornamenti.

