Pickup in fiamme nella notte, indagano i carabinieri - BergamoNews

Rivolta d’Adda. Fiamme in strada nella notte in via Guarnieri del Gesù a Rivolta d’Adda.

Intorno alle 3.20 di mercoledì è arrivato l’allarme alla centrale dei vigili del fuoco di Treviglio: un’auto in sosta stava andando a fuoco.

Così hanno raggiunto il punto indicato e domato le fiamme. Si tratta di un pickup all’interno del quale, fortunatamente, non c’era nessuno.

Sul posto anche una pattuglia dei carabinieri della locale stazione che stanno indagando per capire se l’incendio sia di origine dolosa o provocato da un cortocircuito.

