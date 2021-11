Nuvole e velature, ma prevale il bel tempo - BergamoNews

Le previsioni del tempo a Bergamo nelle prossime ore e nei prossimi giorni a cura di Stefano Nava del Centro Meteo Lombardo.

ANALISI GENERALE

Una circolazione depressionaria mediterranea cerca di risalire verso nord, ma viene ostacolata dalla presenza dell’anticiclone delle Azzorre che mantiene sulla Lombardia nuvolosità a tratti, sole e scarsi fenomeni in pianura con temperature nella media del periodo.

Mercoledì 10 novembre 2021

Tempo Previsto: al mattino e al pomeriggio molto nuvoloso o coperto ovunque con pioviggini o deboli piogge sparse su Pavese ed Oltrepò; altrove asciutto. Nella sera-notte diminuzione della nuvolosità ovunque con cielo parzialmente nuvoloso per velature estese di nubi medio-alte su tutta la regione, ma senza fenomeni.

Temperature: minime in pianura in moderato aumento e comprese tra 5°/8°C. Massime in pianura stazionarie e comprese tra 10°/12°C.

Giovedì 11 novembre 2021

Tempo Previsto: al mattino molto nuvoloso o coperto sui settori occidentali per nubi basse, ma con tendenza a schiarite nel corso della mattinata e senza fenomeni. Altrove abbastanza soleggiato, ma con frequenti velature anche estese di nubi medio-alte e tendenza a tempo più soleggiato nel corso della mattinata, ma senza piogge. Nel pomeriggio in prevalenza soleggiato ovunque. Nella sera-notte sereno o poco nuvoloso ovunque.

Temperature: minime in pianura in lieve aumento e comprese tra 7°/10°C. Massime in pianura in sensibile aumento e comprese tra 15°/18°C.

Venerdì 12 novembre 2021

Tempo Previsto: al mattino molto nuvoloso o coperto per nubi basse in pianura; altrove velato per frequenti passaggi di estese velature di nubi medio-alte e solo in parte soleggiato, ma senza fenomeni. Nel pomeriggio dissoluzione della nuvolosità in pianura e passaggio a tempo più soleggiato; altrove velato per estese velature di nubi medio-alte e solo in parte soleggiato ed asciutto. Nella sera-notte aumento della nuvolosità in pianura; altrove cielo parzialmente nuvoloso per estese velature di nubi medio-alte, ma senza piogge.

Temperature: minime in pianura stazionarie e comprese tra 6°/9°C. Massime in pianura in moderata diminuzione e comprese tra 12°/15°C.

