Massacrato di botte a Schilpario, identificati e denunciati gli aggressori: due fratelli di 17 e 23 anni - BergamoNews

Schilpario. Sono stati identificati e denunciati a piede libero per lesioni i protagonisti della violenta aggressione che si è verificata nella notte tra il 23 e il 24 ottobre fuori da un bar a Schilpario. Si tratta di due fratelli di 17 e 23 anni, incensurati e residenti in paese.

Quella notte Jacopo Scolavino, 35enne di Dezzo (Azzone), con qualche piccolo precedente – spiegano i carabinieri – era stato portato in ambulanza all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove è stato ricoverato una settimane con una prognosi di 35 giorni. La denuncia era partita d’ufficio proprio dall’ospedale.

Le indagini sono in mano ai militari del comando di Vilminore di Scalve. Dopo avere chiuso il ristorante che gestisce in piazza a Dezzo, Scolavino aveva deciso di concludere la serata in un locale a Schilpario, in compagnia di alcuni amici. È lì che ha incontrato i due fratelli, con i quali aveva già avuto dissapori in passato. Tant’e’ che per far scattare la lite – hanno ricostruito finora i carabinieri – sarebbero bastati dei futili motivi (si parla di una birra rovesciata).

La situazione è poi sfuggita progressivamente di mano, e dalle parole si è passati a calci e pugni. La famiglia dell’aggredito si è rivolta all’avvocato Benedetto Maria Bonomo: secondo la ricostruzione del legale, chi si è scagliato contro il 35enne avrebbe continuato a farlo anche quando era a terra, già privo di sensi e quindi impossibilitato a difendersi.

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!