La farmacia del centro in campo per la terza dose: "Una cinquantina di richieste in mezza giornata" - BergamoNews

Bergamo. Una cinquantina di richieste in mezza giornata. Sono quelle arrivate alla Farmacia Sangalli di via Torquato Tasso a Bergamo per effettuare la terza dose del vaccino anti-Covid, disponibile per gli over 60 a partire da giovedì 12 novembre.

Martedì, l’Agenzia di Tutela della Salute ha diffuso l’elenco delle 23 strutture che – almeno in questa prima fase – hanno aderito al servizio. “Il telefono squilla solo per le prenotazioni – racconta una delle dipendenti -. Nove telefonate su dieci arrivano per questo”. Poi ironizza: “Siamo subissati, è colpa di voi giornalisti che avete pubblicato l’elenco”.

Le vaccinazioni saranno eseguite in una saletta apposita e ad effettuarle ci sarà una dottoressa che ha seguito un corso specifico. Allo stato attuale, la farmacia prevede di eseguirne un massimo di 6 al giorno.

In città, è possibile richiedere la terza dose anche alla Nuova Farmacia Grumellina di via Tadino. Qui sotto la lista completa delle strutture, alla quale potrebbero aggiungersene a breve delle altre.

