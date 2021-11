Il ct russo: "Miranchuk sta bene fisicamente, non è soddisfatto del suo momento" - BergamoNews

Dalla Russia rimbalzano con insistenza le parole del ct della Nazionale Valery Karpin, che alla vigilia della sfida di qualificazione ai Mondiali 2022 contro Cipro ha parlato anche della situazione di Aleksey Miranchuk.

Anche in questa stagione il fantasista dell’Atalanta sta faticando a trovare le giuste misure nel calcio italiano e, in particolare, con le richieste di Gian Piero Gasperini: sei presenze in campionato, per poco più di 180 minuti totali, altre due in Champions League per un’altra mezz’ora di gioco.

Un rendimento del quale non può essere soddisfatto ed è stato lo stesso Karpin, rispondendo alle domande dei giornalisti, ad ammetterlo: “Fisicamente si sente benissimo, se la sua forma è buona o meno lo potrò dire solo dopo la partita con Cipro, se dovesse giocate. Ho parlato con lui, ci sono alcune sfumature psicologiche. Vuole giocare, non è completamente soddisfatto, di sé stesso, della società o di qualcun altro. Ho chiesto però a tutti di lasciare i rispettivi problemi con le squadre di club fuori dalla Nazionale”.

Parole che fanno seguito a quelle pronunciate dall’agente del calciatore, Vadim Shpinev, al quotidiano RB Sport: “Il 20 novembre sarò in Italia e incontrerò la dirigenza nerazzurra per discutere del futuro del mio assistito. Di sicuro non tornerà in Russia: il calcio italiano e il modo di vivere gli piacciono, ma vorrebbe giocare di più. In Serie A ci sono altri 19 club, vedremo cosa succederà quando aprirà la finestra di mercato.

Su Miranchuk in estate si erano posati gli occhi di Torino e Sassuolo e chissà che i discorsi non si possa riaprire immediatamente.

La stagione scorsa per l’ex Lokomotiv Mosca era iniziata decisamente meglio, col curioso “record” di gol all’esordio di ogni competizione: Serie A, Champions League e Coppa Italia. Sette, complessivamente, le reti del suo 2020-2021 in maglia nerazzurra, in 31 apparizioni.

