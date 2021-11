Da Intesa Sanpaolo 6 milioni di euro per i progetti di crescita sostenibile di Italtrans - BergamoNews

Calcinate. Intesa Sanpaolo e Italtrans hanno finalizzato un’operazione di finanziamento rivolta alla crescita sostenibile dell’azienda di Calcinate, leader di mercato, in Italia, nel servizio di trasporto su gomma e gestione della logistica per conto terzi e nel deposito a servizio completo. L’intervento rientra nel piano più ampio di Intesa Sanpaolo di supporto agli investimenti delle aziende nella transizione ambientale e negli obiettivi legati al PNNR.

Il finanziamento S-Loan di Intesa Sanpaolo ammonta a 6 milioni di euro ed è destinato al piano di sviluppo dell’azienda che prevede, fra gli altri, il raggiungimento di alcuni obiettivi di miglioramento in ambito ESG (Environmental, Social, Governance) tra cui la riduzione sia dei consumi energetici sia delle emissioni, con particolare attenzione agli investimenti in nuovi automezzi green nonché attività di forte impatto sociale a supporto delle associazioni operanti nel terzo settore e nel sostegno personale e professionale alle categorie svantaggiate.

Questi valori hanno trovato piena condivisione nella nuova soluzione di Intesa Sanpaolo attraverso il finanziamento S-Loan, che prevede il monitoraggio degli obiettivi rilevati nell’ambito della nota integrativa del bilancio della società. Il primo gruppo bancario italiano ritiene fondamentale promuovere lo sviluppo di una economia sostenibile, favorendolo in particolare nelle PMI e riconoscendo la rilevanza degli investimenti nei tre criteri guida, denominati ESG. Grazie al finanziamento a medio-lungo termine S-Loan di Intesa Sanpaolo, le imprese possono contare su supporto finanziario per interventi verso una maggiore sostenibilità sotto il profilo ambientale, sociale e governance di impresa e su un minor costo del finanziamento riconosciuto dalla banca per premiare i risultati conseguiti. L’ottica di questa condivisione di obbiettivi e della premialità, risponde all’esigenza di favorire e accelerare la indispensabile transizione ambientale delle imprese clienti di Intesa Sanpaolo, al fine di raggiungere quanto prima insieme al sistema produttivo italiano gli obiettivi di ripresa fissati nel PNRR.

Il Gruppo Intesa Sanpaolo, tra le banche più sostenibili d’Europa, è presente nei principali indici di sostenibilità al mondo oltre ad essere tra i pochi gruppi finanziari europei ad avere aderito a tutte le principali iniziative delle Nazioni Unite riguardanti il settore finanziario in questo ambito. L’attenzione all’ambiente e all’inclusione sociale rappresentano aspetti di grande rilievo per una crescita sostenibile del Paese. Di recente, oltre ad aver adottato regole per la riduzione dei finanziamenti nei settori carbone e oil e gas non convenzionale, ha avviato una nuova linea di S-Loan Climate Change, finanziamenti unici nel panorama bancario italiano e con garanzia SACE all’80%, grazie alla quale la Banca fornirà alle imprese un nuovo strumento per finanziare progetti di investimento green fino ad un importo di 15 milioni di euro e per una durata massima di 20 anni.

Nell’ambito dell’ampio Programma strategico Motore Italia volto a supportare le PMI virtuose a conseguire obiettivi ESG, S-Loan Climate Change insieme al nuovo strumento Digital Loan per finanziare l’evoluzione digitale delle Pmi, ampliano la famiglia degli S-Loan (già operativi con S-Loan Diversity e S-Loan ESG), la linea specifica di finanziamenti creata nel 2020 per supportare, con un plafond di 2 miliardi di euro, le iniziative delle imprese verso la transizione sostenibile con un meccanismo di premialità al raggiungimento di specifici obiettivi di sostenibilità ad ampio spettro.

Da qui al 2026, inoltre, Intesa Sanpaolo programma erogazioni a medio lungo termine per oltre 410 miliardi di euro, di cui 120 destinati alle PMI, con i quali contribuire attivamente alla ripresa economica del Paese in stretta correlazione con gli obiettivi del PNRR approvato dalla Commissione Europea.

“Siamo molto soddisfatti della collaborazione avviata con Intesa Sanpaolo che riconosce di fatto l’impegno concreto di Italtrans sul tema della sostenibilità”. Così commenta Giampiero Martegani, Direttore finanziario dell’azienda di Calcinate. “Da tempo ci siamo impegnati per cercare di rendere il più sostenibile possibile il nostro operare. Abbiamo investito in mezzi green, puntato sull’automazione, sugli sviluppi tecnologici e sulle energie rinnovabili. Quest’anno, tra l’altro, avvieremo nuovi impianti fotovoltaici per 4 megawatt. Diminuire l’impatto ambientale fa parte della consapevolezza, cresciuta negli anni, della responsabilità sociale dell’impresa. Lo certifichiamo anche nel bilancio di sostenibilità, che dal 2020 è un punto fermo del nostro processo di rendicontazione. La partnership con Intesa Sanpaolo ci conferma che siamo sulla strada giusta”.

“Siamo fortemente impegnati a sostenere le PMI del territorio nella sviluppo sostenibile accompagnandole nella necessaria transizione verso l’economia green e la transizione digitale in linea con gli obiettivi del PNRR: Intesa Sanpaolo ha già erogato 1 miliardo di euro in un anno in finanziamenti S-Loan a favore di PMI che, come Italtrans, hanno acquisito maggiore consapevolezza sull’importanza della sostenibilità in termini di riduzione dell’impatto ambientale e miglioramento in ambito sociale e di governance anche come leva per il recupero di competitività dopo la pandemia – sottolinea Tito Nocentini, direttore regionale Lombardia Nord Intesa Sanpaolo –. Oggi ancora di più diventa una necessità per ogni impresa saper programmare una crescita sostenibile capace di generare quell’aumento di competitività ed efficienza indispensabili per crescere sul mercato e allo stesso tempo concorrere alla creazione di valore e beneficio collettivo”.

