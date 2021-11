Cestini stracolmi e spazzatura per terra a Loreto - BergamoNews

Sara, cittadina di Bergamo, segnala un evidente eccesso di spazzatura nel suo quartiere, ma anche in altre zone della città.

Abito nel quartiere Loreto e da mesi i cestini dell’immondizia sono sempre stracolmi, con sacchetti anche sopra e ai lati.

Ho già segnalato più volte la situazione in comune tramite email, ma l’unica “risposta” è stata quella di eliminare il cestino in via Sylva di fronte alla scuola Rodari, che era evidentemente quello che destava più scalpore perché i bambini erano obbligati a sostare lì vicino. Il problema non si è comunque risolto nemmeno lì, perché adesso la stessa situazione si presenta nel cestino posto sul marciapiedi di fronte, adiacente alla cancellata della scuola stessa.

Da quando un mese fa è stato annunciato che sarebbero stati ritirati solo i sacchi con il codice personale la situazione è degenerata. Inoltre ho potuto osservare che la stessa situazione si presenta nel resto della città, come ho potuto constatare lunedì pomeriggio transitando in via Garibaldi e in pieno centro a Bergamo.

Allego alcune foto scattate martedì 9 novembre alle 12,30, ma anche tutti gli altri cestini vi assicuro che erano nella medesima situazione.

Grazie

Sara

