Aniello Aliberti dottore ad honorem dell'Università del Litorale - BergamoNews

Capodistria (Slovenia). L’Università del Litorale ha conferito, martedì 9 novembre, il titolo di Dottorato di ricerca ad honorem all’imprenditore Aniello Aliberti, presidente della società Technix Spa Alla solenne cerimonia, alla quale hanno partecipato i massimi rappresentanti dell’ateneo, è stata più volte sottolineata la collaborazione tra l’Università del Litorale e Aliberti, che è stata ufficializzata e rafforzata a luglio del 2020 con la firma della lettera d’intenti. Con essa i due partner hanno espresso la propria disponibilità a cooperare nell’ambito della ricerca scientifica e dello sviluppo di nuovi prodotti per il mercato, in progetti di ricerca congiunti e nella creazione di percorsi di studio.

Su iniziativa di Aliberti, l’Università del Litorale e la Technix Spa, stanno attualmente sviluppando diversi modelli matematici per lo sviluppo di soluzioni innovative. Allo stesso tempo, i ricercatori dell’Università hanno già iniziato a sviluppare nuovi algoritmi che permetteranno l’ottenimento di immagini migliori con una dose più bassa di Raggi X.

“Per l’Università del Litorale, questo tipo di cooperazione rappresenta un passo importante verso la realizzazione degli obiettivi di Strategia di sviluppo a medio termine dell’Università del Litorale 2021-2027, più precisamente nel campo del trasferimento delle conoscenze e della cooperazione con il mondo dell’economia. Sono certa che questa collaborazione porterà allo sviluppo di nuove aree di ricerca e a programmi di studio innovativi” ha dichiarato la rettrice dell’università, la professoressa Klavdija Kutnar.

“Ho sempre creduto nella collaborazione tra il mondo del lavoro e il mondo dell’università” sono state invece le prime parole del nuovo dottore ad honorem, che ha aggiunto: “Sono convinto che per gli studenti ciò rappresenti una fonte di conoscenza, perché studiare sui libri è un conto, mentre entrare in fabbrica è tutt’altro. Allo stesso modo credo che aziende come la nostra possono apprendere dai giovani. Qual è il segreto di una buona cooperazione? Mescolare l’esperienza dei più vecchi e delle stesse aziende con l’innovazione e al contempo – ciò che ritengo più importante – con la passione dei giovani.”

In seguito alla cerimonia di conferimento del dottorato ad honorem, Aniello Aliberti ha tenuto la tradizionale Lectio Magistralis dal titolo: “Diagnostica per immagini RX”.

Laurea ad honorem per Aniello Aliberti

Aniello Aliberti ha intrapreso il proprio percorso imprenditoriale in giovane età. A vent’anni fonda infatti la sua prima azienda, a trenta diventa socio di un’azienda specializzata nella produzione e nella vendita di apparecchiature radiologiche. Il suo successo professionale è dovuto alla linea propulsiva con la quale ha creato e poi gestito con successo diverse aziende. Oggi, Aniello Aliberti è presidente della società high tech Technix Spa, che conta 148 dipendenti, un fatturato di 50 milioni di euro e una produzione di 2.500 apparecchi radiografici all’anno.

L’Università del Litorale conferisce il dottorato di ricerca ad honorem a personalità che si sono particolarmente distinte per meriti scientifici o culturali o che hanno contribuito al rafforzamento delle relazioni interpersonali. Dal 2003 sono stati conferiti 19 titoli.

