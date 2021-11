A Bergamo solo 68.873 persone senza vaccino: il Comune "peggiore" all'81,5% - Tutti i dati - BergamoNews

Sono 877.933 le prime dosi di vaccino Covid somministrate ai cittadini bergamaschi: negli ultimi sette giorni (dal 2 al 9 novembre) sono stati circa 1.700 coloro che hanno deciso di aderire alla campagna, che continua così, inevitabilmente date le alte percentuali, a piccoli passi.

In provincia di Bergamo, infatti, siamo arrivati al 92,72% di copertura con la prima dose tra la popolazione in età vaccinabile: all'appello mancano 68.873 persone, numero che comprende chi per scelta ha deciso di non sottoporsi al vaccino anti Covid e chi invece ha delle controindicazioni di tipo clinico.

Rimangono invece più alti i numeri dei richiami, circa 4.500 nell'ultima settimana: complessivamente, dall'inizio della campagna, sono 812.099 i bergamaschi che hanno completato il ciclo vaccinale (l'85,77%).

Intanto Ats Bergamo ha comunicato che a partire dal 12 novembre gli over 60 potranno effettuare la terza dose di vaccino anti Covid anche in farmacia: 23, al momento, quelle che hanno aderito e dato la propria disponibilità, ma la lista è in continuo aggiornamento.

Tutti i dati Comune per Comune

Scorri sulla mappa o cerca il Comune nel menù a tendina per scoprire i dati di prima e seconda dose del vaccino Covid e relative percentuali rispetto alla popolazione vaccinabile. I Comuni con un verde più intenso hanno vaccinato una percentuale più alta di persone con la prima dose

