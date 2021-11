Terzo rialzo consecutivo dei contagi in tutta Italia: a Bergamo più 30% in 7 giorni - BergamoNews

La settimana epidemiologica 2/8 novembre segna il terzo rialzo consecutivo della curva epidemica. L’aumento è in generale trainato dalla provincia di Trieste, con una incidenza di 410 nuovi casi ogni 100mila abitanti, Bolzano (190) e altre province sopra i 100 (Catania, Padova, Rieti).

A livello nazionale negli ultimi 7 giorni i contagi certificati da tampone sono stati 37.474, in aumento (+20,6%) rispetto allo stesso periodo della settimana scorsa (quando erano stati 31.075). media giornaliera 5.353 (da 4.439).

Un incremento ancora sostanziale, dunque, ma inferiore a quello di una settimana fa, quando la curva era balzata del 28,2%, complice l’effetto green pass che ha fatto lievitare il numero di tamponi.

In rialzo sia il rapporto positivi/tamponi totali: 1,20% da 1,12%, sia quello positivi/casi testati: 9,8% da 7,2%. Il tasso di positività ai tamponi molecolari è in salita al 4,45% (dal 3,79% di una settimana fa, +17,4%).

Sono saliti i ricoveri ordinari (sono 3.362, erano 2.863 venerdì scorso), e quelli in terapia intensiva (sono 415, erano 364 sette giorni fa). Sono due numeri da tenere in grande considerazione, questi, perché attestano un aumento significativo, benché siano ancora lontani dai picchi registrati nelle prime tre ondate.

I nuovi ingressi in Terapia Intensiva nella settimana sono stati 222 (184 la precedente).

Sempre da martedì a lunedì, i decessi sono stati 309, in aumento rispetto a una settimana fa, quando erano stati 264.

Conforta notare come l’incremento dei ricoverati (+17,4%), delle terapie intensive (+14%) e dei decessi (+17%) si mantenga su valori non particolarmente elevati; dobbiamo però ricordare come questi indicatori siano riferibili alla situazione epidemiologica di 2-3 settimane prima rispetto all’andamento attuale dei contagi, dei quali vedremo gli effetti nella seconda metà di novembre.

Il valore di Rt nazionale è salito da 0,96 a 1,20. Cresce l’indice di contagio ogni 100 mila abitanti: da 46 a 53. Risalgono l’indice di occupazione nei Reparti Covid e Reparti di Terapia Intensiva: rispettivamente al 5,8% e al 4,6%.

Sono 3.432.403 i tamponi totali (+9,8% dai 3.127.209 del periodo precedente), il 77% dei quali di tipo antigenico rapido. A questo proposito in Italia, da inizio epidemia, i test rapidi hanno restituito un risultato positivo nello 0,4% dei casi, contro il 7,3% di quelli molecolari. Pertanto in condizioni di elevata circolazione virale, si conferma la debolezza di questo strumento per il rilascio del green pass, che andrebbe probabilmente limitato ai vaccinati e immunizzati per pregressa malattia e avvenuta guarigione.

Lombardia e Bergamo

Sale in Lombardia il numero dei nuovi casi, che passa da 3.325 a 4.312, con un incremento del 29,7%. Si incrementa del 20,8% il numero dei ricoveri in Area Covid: sono 348 gli attuali (erano 288); stabile quello relativo alle Terapie Intensive, che passa da 45 a 46. Aumenta, rispetto alla settimana scorsa, il numero dei nuovi ingressi in T.I.: da 14 a 21.

Raddoppiano i decessi: da 20 a 39. Gli attualmente positivi sono 11.721 (9.800 la settimana scorsa), mentre le persone attualmente in isolamento domiciliare sono 11.327, in crescita rispetto al periodo precedente, quando erano 9.351. L’incidenza dei casi ogni 100mila abitanti è in salita da 32 a 43. L’indice medio settimanale di positività è allo 0,69% (era a 0,5%).

La provincia di Bergamo registra una crescita dei nuovi casi: sono stati 245, con un incremento del 30% sul periodo precedente, quando erano stati 188. Sale il numero il numero dei pazienti ricoverati: 20 in Area Medica (15), stabili quelli in Terapia Intensiva, 6 (7). In settimana si è registrato un decesso.

Sale l’indice di contagio ogni 100 mila abitanti: da 18 a 22.

È il momento delle terze dosi

Le autorità sanitarie hanno insistito in questi giorni per una accelerazione verso l’obiettivo del 90% di vaccinati tra gli over 12, che appare sempre più lontano visto il progressivo calo dei nuovi vaccinati. Di questo passo ci vorranno mesi.

Contemporaneamente è stata allargata la platea delle terze dosi a tutti gli over 60 e si profila a breve un allargamento agli over 50. Tra non molto potrebbe essere disponibile per tutti a sei mesi dalla seconda come avviene già in Israele, Regno Unito e Germania.

Finora hanno fatto la terza il 4% degli italiani e il 36% della platea a cui a oggi è riservata.

Verso la fine del 2021 dovrebbe arrivare il via libera al vaccino per la fascia di età 5-11 anni.

Come va la campagna vaccinale

In Italia, 76,26% della popolazione ha completato il ciclo vaccinale. Il 2,65% è in attesa di seconda dose.

Complessivamente, contando anche il monodose e i pre-infettati che hanno ricevuto una dose, è almeno parzialmente protetto il 78,91% della popolazione italiana. Considerando solo gli over 12, oggetto della campagna vaccinale, rispetto alla platea individuata dal Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19 la percentuale di almeno parzialmente protetti è del 86,58%, mentre l’83,67% è completamente vaccinato.

Una ondata inedita per l’Europa

Inedita perché questa volta arriva in un continente composto da paesi con diverse percentuali di popolazione completamente vaccinata: si va dall’82% del Portogallo al 23% della Bulgaria. E l’Italia in questa classifica si colloca tra i paesi a più alta immunizzazione, con il 76% di vaccinati. Non basta però per essere al sicuro. Abbiamo visto come anche in Italia i contagi stiano crescendo.

Nelle vicine Germania e Austria le autorità esprimono preoccupazione. Le soluzioni di contrasto illustrate al momento ricalcano quando già in atto in Italia: estensione del green pass per sempre più attività e mascherine al chiuso.

Non può stupire che le aree del nostro Paese con la maggiore incidenza di casi siano proprio quelle di confine (in particolare la Provincia di Trieste e la Provincia autonoma di Bolzano) che catalizzano gli ingressi dall’Austria e dai Paesi dell’Est.

Arrivano gli antivirali?

E questo è un traguardo a cui stanno cercando di arrivare diverse aziende farmaceutiche. Pfizer ha annunciato di aver messo a punto una pillola antivirale che taglia il rischio di ospedalizzazione e di morte del 90% negli adulti ad alto rischio. Così l’azienda famosa per il vaccino entra nella corsa delle pillole antivirali per curare i malati di Covid.

Il punto ormai sembra chiaro: si corre per trovare un antivirale orale, da assumere precocemente a casa, evitando di andare in ospedale per sottoporsi a un’infusione come avviene oggi con gli anticorpi monoclonali o l’antivirale remdesivir (che peraltro hanno costi elevati: dai duemila ai tremila euro).

Merck è invece più avanti, perché la sua pillola è già sotto revisione della FDA e in questi giorni è già stata approvata nel Regno Unito. La pillola di Merck si chiama Molnupiravir, ed è un nucleosidico, il che significa che imita alcuni degli elementi costitutivi dell’Rna.

Nel mondo

A livello mondiale (dati Oms) la settimana 25-31 ottobre si è chiusa con un incremento dei nuovi casi (+2,7% a quota 3.021.634) e dei decessi (+2,1% a quota 50.477). La regione più colpita è l’Europa (192,3 casi per 100.000 abitanti) seguita dalle Americhe con 71,8. La variante Delta è ormai predominante in tutte le zone di monitoraggio Oms, con il 99,5% delle sequenze virali analizzate negli ultimi 60 giorni.

Dall’inizio della pandemia i decessi nel mondo legati al Covid sono 5.053.000, a fronte di un totale di oltre 250milioni di casi di contagio.

I completamente vaccinati nel mondo sono il 39,7% della popolazione, ma con notevolissimi disparità fra i cosiddetti paesi ricchi e poveri.

Gli Emirati Arabi Uniti guidano questa classifica con il 98% della popolazione vaccinata con almeno una dose; seguono: Portogallo e Cuba con l’89%; Singapore, Malta, Islanda, Cile e Spagna, Cambogia e Corea del Sud sono gli altri Paesi oltre l’80%. Da sottolineare che l’Africa ha solo il 14% della popolazione vaccinata.

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!