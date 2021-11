Studio Dentistico Goisis: un team multidisciplinare in continua evoluzione al servizio del paziente - BergamoNews

Nato nel 1993 a Verdello per volontà di Marco Goisis, che ancora oggi è il direttore sanitario della struttura, lo Studio Dentistico Goisis è ormai una solida e innovativa realtà nel mondo dell’odontoiatria.

La spinta decisiva per la creazione di un centro di eccellenza è arrivata nel 2018, quando il figlio Luca Goisis ha assunto la carica direzionale della struttura: con uno spiccato senso imprenditoriale, negli anni è riuscito a costruire e consolidare un team multidisciplinare di professionisti di alto livello.

A guidare le scelte dello studio è sempre la ricerca della perfezione e dell’eccellenza dal punto di vista clinico e gestionale, da raggiungere anche tramite le più avanzate tecniche e dotazioni tecnologiche: costanti sono infatti gli investimenti non solo nell’acquisto e selezione di materiali, ma soprattutto in ricerca e nella formazione dei collaboratori in costante aggiornamento.

“Il paziente è sempre al centro della nostra attenzione e il vantaggio maggiore per lui è quello di essere valutato da una squadra preparata in grado di scegliere insieme quale sia la strada migliore per la risoluzione dei suoi problemi – sottolinea Luca Goisis – Ogni singola esigenza viene guardata con gli occhi di tutte le branche dell’odontoiatria, rappresentate dai professionisti che fanno parte del nostro staff”.

Sono quattro, sostanzialmente, i focus che caratterizzano l’attività del centro: L’odontoiatria protesica estetica, l’ortodonzia, l’odontoiatria pediatrica e la chirurgia riabilitativa.

“Il nostro punto di forza è avere professionisti felici di essere parte del nostro gruppo, con la voglia di continuare a crescere ed esprimere al meglio le proprie capacità – continua Luca Goisis – Facciamo di tutto per consentirgli di operare nelle migliori condizioni ed è per questo che in questi anni abbiamo investito in sistemi per l’impronta digitale, eliminando il disagio creato dall’utilizzo delle tradizionali paste, in software per la realtà aumentata che ci consentono di progettare interventi di chirurgia, in strumenti di ortodonzia , in Tac 3D per esami specifici e infine anche in sviluppi come la medicina del sonno e il trattamento delle apnee notturne.

L’accuratezza diagnostica è dunque il primo passo per poter creare un piano di cura accurato, efficiente e personalizzato: “In una giornata siamo in grado di accogliere un paziente senza denti e di farlo uscire con una dentatura corretta anche quando non c’è osso a disposizione – spiega Goisis – Protesi e faccette sono altri elementi del nostro lavoro, ma sempre con materiali di altissima qualità, senza inserti in metallo ma con materiali estetici ad alto impatto. Nell’ultimo periodo abbiamo puntato molto sull’odontoiatria pediatrica, della collaborazione della dottoressa Valeria Drago. Seguire il bambino sin dai primi anni di vita è molto importante per intercettare il problema, avendo poi l’opportunità di seguirlo nel processo evolutivo e curare al meglio i disturbi più gravi: una nostra regola trasversale rimane quella di essere il meno invasivi possibili”.

Un ultimo elemento, ma molto importante, è infine la possibilità per il paziente di scegliere comodi piani di pagamento, anche con carta e rateali, in piena sicurezza e semplicità. Affinché chiunque possa accedere a delle cure di qualità.

Www.studiodentisticogoisis.it Verdello (BG) Via Moroni, 6

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!