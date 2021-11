Stagione finita per Marc Márquez: diplopia per l’8 volte iridato - BergamoNews

Marc Márquez deve alzare bandiera bianca per il finale di stagione del 2021. Dopo un anno di alti e bassi, caratterizzato dal recupero dai suoi problemi al braccio destro, ma anche dalla conquista di tre vittorie, un problema alla vista mette definitivamente la parola fine alla stagione dell’otto volte campione del mondo.

Già impossibilitato a partecipare al Gran Premio dell’Algarve del 7 novembre, in Portogallo, a causa di un leggero trauma cranico rimediato in allenamento con la moto da cross, lo spagnolo vede aggravarsi la sua condizione. Un comunicato stampa dell’Hrc fa sapere infatti che, dopo l’incidente, Márquez era rimasto a riposo nella sua casa di Cervera, ma aveva continuato a non sentirsi bene.

Così lunedì, dopo essere stato visitato dal dottor Sánchez Dalmau all’Hospital Clínic de Barcelona, gli è stata diagnosticata una diplopia a causa di una paralisi del quarto nervo destro, lo stesso lesionato nel lontano 2011, con coinvolgimento del muscolo obliquo superiore destro. I medici hanno deciso per un trattamento conservativo e degli aggiornamenti clinici periodici, per cui il pilota sarà costretto a dare forfait sia per l’ultimo round stagionale a Valencia (questo weekend) sia per i test di fine stagione Irta in programma a Jerez de la Frontera per il 18 e 19 novembre.

Per Márquez il precedente di questo infortunio risale al Gran Premio della Malesia 2011, quando ancora correva in Moto2: a causa di una rovinosa caduta durante le prove, lo spagnolo aveva dovuto saltare l’ultima gara sempre a Valencia, consegnando il mondiale nelle mani del suo rivale Stefan Bradl.

Questo caso di diplopia costituisce un’ulteriore tegola sul fisico del campione di Cervera, che sembra non trovare più pace dopo l’infortunio al braccio destro occorsogli nel luglio del 2020, peggiorato dal tentativo di un recupero lampo.

© Riproduzione riservata

