Schilpario, 35enne massacrato di botte, la madre non si dà pace: "Perché tanta violenza?" - BergamoNews

Schilpario. Una lite accesa, degenerata in pestaggio. Alcuni contorni restano da chiarire, ma a farne le spese – non ci sono dubbi – è stato Jacopo Scolavino, 35enne che gestisce un bar trattoria a Dezzo, piccola frazione di Azzone in Val di Scalve. La famiglia parla di mandibola fratturata, setto nasale e bulbi oculari rotti. A rimetterli a posto ci hanno pensato i medici dell’ospedale Papa Giovanni di Bergamo, dove è stato ricoverato per una settimana.

In paese – 400 abitanti scarsi – da qualche giorno non si parla d’altro. La vicenda, riportata da Araberara, risale alla notte tra sabato 23 e domenica 24 ottobre. Dopo avere chiuso il ristorante “Al Portek” di piazza Vittorio Emanuele, intorno alle 2 Scolavino decide di concludere la serata in un bar a Schilpario, in compagnia di alcuni amici. Nelle vicinanze del locale incontra due persone, con le quali avrebbe avuto “screzi” in passato (questo il termine usato dalla famiglia del 35enne). Si tratta di due fratelli residenti in zona, uno ancora minorenne. Prima vola qualche insulto, poi dalle parole si passa in fretta (e furia) alle mani.

Roberta Bertocchi, madre del 35enne finito in ospedale, parla di calci e pugni violenti così violenti da farlo svenire (avrebbe sbattuto la tempia contro un muretto) e ridurlo nello stato che mostra l’immagine in copertina. “Perché si deve ridurre un ragazzo così? – si domanda -. Quando è arrivata l’ambulanza, di turno c’era una ragazza di Dezzo – racconta la donna -. Nemmeno lo aveva riconosciuto, era completamente sfigurato”.

Non è ben chiaro né come sia nata la discussione, né il conseguente pestaggio. E nemmeno se vi abbiano partecipato più o meno marginalmente altre persone, eventualità tutt’altro che da escludere secondo alcune fonti. Quel che è certo, è che dall’ospedale Papa Giovanni è partita una denuncia d’ufficio e la vicenda è ora in mano alla Procura di Bergamo.

La madre di Scolavino e il fratello Ivan si sono rivolti all’avvocato Benedetto Maria Bonomo, noto in Valle di Scalve anche per essere stato sindaco di Colere. “Non stiamo parlando di una semplice scazzottata, il mio assistito non ha un solo osso del viso intatto e per recuperare gli ci vorrà parecchio tempo – commenta il legale -. Se quanto emerso finora verrà confermato dalle indagini, sarebbe di una gravità assoluta perché si è intervenuti a pestare un corpo inerme”. Secondo la ricostruzione dell’avvocato, infatti, chi si è scagliato contro il 35enne avrebbe continuato a farlo anche quando era a terra, privo di sensi e quindi impossibilitato a difendersi.

“Ho 68 anni e queste cose pensavo esistessero solo in tv – ha confessato la madre alla giornalista di Araberara, Aristea Canini -. Se non fosse stato per un ragazzo di Vilminore che è intervenuto, mio figlio sarebbe morto. Gli devo fare un grosso regalo”. Per avere il quadro completo dell’accaduto, non resta che attendere le indagini dei carabinieri.

