L’educazione salesiana: i giovani protagonisti attivi del loro percorso di formazione - BergamoNews

Il Centro Salesiano “Don Bosco” di Treviglio è un Polo Educativo in cui la presenza di diversi settori scolastici, interconnessi nella modalità di Campus, offre alle famiglie l’opportunità di scegliere un servizio che copra l’intero cammino didattico-formativo dei propri figli, una risposta alle sempre nuove esigenze educative, al passo coi tempi dal 1892.

In particolare l’educazione salesiana non pensa ai giovani solo come destinatari di interventi didattici: essi sono invece i protagonisti attivi del loro percorso di formazione attraverso numerose attività, nella convinzione che la scuola non può chiudere i propri orizzonti entro il solo orario scolastico ed entro la fisicità di un istituto.

Tali attività impegnano i ragazzi a vari livelli e vengono proposte agli studenti in modo rispettoso della libertà e del cammino di maturazione di ciascuno.

Per conoscere le nostre attività e la nostra offerta formativa, prendere visione dei curricoli e dei vari ambienti, vi aspettiamo ai prossimi Open Day, in agenda per sabato 27 novembre e sabato 4 dicembre.

Si tratta di un’opportunità in più per conoscere la nostra Scuola: maggiori informazioni al link https://openday.salesianitreviglio.it/open-day/

Ulteriori informazioni sullo stile che caratterizza il modo di fare scuola nella Casa di Don Bosco di Treviglio e sulle scelte comuni ai vari settori scolastici, della Scuola Primaria, della Scuola Secondaria di Primo e Secondo Grado, dell’Istruzione e Formazione Professionale, nella brochure consultabile on line al link https://openday.salesianitreviglio.it/brochure/

Ed ora lasciamo la parola a Valentina, che presenta la giornata trascorsa a Torino dalle classi Quinte per iniziare l’anno scolastico in modo speciale.

Il 24 settembre gli studenti delle classi Quinte si sono recati all’oratorio di Valdocco a Torino, alla riscoperta delle radici dell’opera di Don Bosco: una giornata di ritiro spirituale necessaria per iniziare l’anno con la giusta determinazione e consapevolezza.

Nella prima parte della mattinata abbiamo visitato “Casa Don Bosco”, il museo dedicato alla storia salesiana. Passeggiando per le sale ricche di ricordi ed echi di antiche risate, ci siamo sentiti come se stessimo passando attraverso un sogno realizzato di cui noi facciamo parte, un sogno di educazione, di libertà e di fede.

Dopo aver trascorso la pausa pranzo in autonomia tra le pittoresche vie del centro di Torino, abbiamo terminato il ritiro con la messa in vista del futuro impegno scolastico, condividendo un momento finale di riflessione. A fine giornata, salutati dai raggi arancioni del sole del pomeriggio, abbiamo lasciato Torino con i cuori ancora vibranti per la melodia di “Giù dai colli”, il canto salesiano più amato da noi studenti.

