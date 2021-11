Le proposte dei sindaci del centrosinistra sulla riforma: "Serve una sanità più vicina alla gente" - BergamoNews

Milano. Ciò su cui tutti sono d’accordo è che serve una sanità più vicina alla gente. I sindaci di centrosinistra dei capoluoghi della Lombardia, tra cui il primo cittadino di Bergamo Giorgio Gori, hanno organizzato una conferenza stampa a Palazzo Marino sul futuro della sanità della nostra regione.

Si è parlato di ospedali di comunità, investimenti, assunzioni, pronto soccorso, telemedicina, liste d’attesa. “Noi abbiamo ospedali e specialistiche di assoluta eccellenza – ha dichiarato Gori -. Ora dobbiamo avere anche cure primarie e un sistema di prevenzione di uguale livello. Oggi la Regione ha i finanziamenti dell’Europa e del Governo. Si tratta di realizzare una rete di servizi adeguata alle diverse realtà territoriali ed agli effettivi bisogni delle comunità che le abitano”.

L’idea è quella di organizzare le Case di Comunità, strutture aperte dalle 8 alle 20 a tutte le persone che si trovano ad affrontare problemi di salute non gravi. Un sistema che alleggerirebbe non poco l’attività dei pronto soccorso. “Oggi i medici dei pronto soccorso curano per il 70 per cento persone con problemi non gravi, mentre in sala d’attesa occorre attendere per ore e ore. Servono quindi più investimenti, è necessaria una riorganizzazione nel loro rapporto con i reparti e sono indispensabili nuove assunzioni”, continua il sindaco.

Il personale è uno dei nodi cruciali per costruire una nuova sanità lombarda: nel 2025 la Lombardia rischia di avere un buco di 2mila medici: pediatri, rianimatori e medici di emergenza e urgenza, psichiatri. Soprattutto medici di medicina generale. “Occorre investire sul personale e sulla sua formazione con aumento dei posti di ingresso nelle facoltà di medicina generale e di specialistica. Governo e Regione devono assolutamente intervenire anche sulle condizioni contrattuali in grado di garantire impegno e motivazione degli operatori stessi, altrimenti la sanità sarà più debole di prima”, dicono i sindaci.

Un’altra priorità è l’investimento sulla telemedicina, per consentire ai pazienti di essere seguiti nel miglior modo possibile dal loro domicilio. Grande attenzione anche all’integrazione e al coordinamento tra l’ambito sanitario, sociosanitario e sociale. Senza un lavoro congiunto e un maggior coinvolgimento delle amministrazioni locali e delle politiche sociali non sarà possibile una presa in carico efficace, le strutture previste come le case di comunità non saranno in grado di esercitare un lavoro davvero di qualità e la prevenzione resterà molto complessa con un aggravio ancora sulle strutture ospedaliere.

Tema cruciale e centrale sono le liste d’attesa: “La soluzione riguarda un impegno maggiore sulla capacità diagnostica. Per questo le questioni relative ai medici di base e la riorganizzazione complessiva del sistema giocano un ruolo fondamentale”.

Inoltre, secondo i sindaci del centrosinistra, la Regione deve intervenire sul sistema di prenotazione: “Un cittadino che deve fare un esame o una visita, nell’era di internet e dei servizi digitali, deve passare le ore attaccato al telefono, provando tra le strutture pubbliche e quelle private accreditate ad avere un appuntamento in tempi brevi, e quasi sempre non gli riesce, salvo decidere di andare per le vie brevi, prenotando dal privato a pagamento. È un problema che va affrontato di petto”.

“Occorre un governo di questo sistema – concludono i primi cittadini -. Così come presentata dalla Regione, la riforma propone un rapporto tra istituzioni sanitarie (AAST e ATS) decisamente non chiara anche con un coinvolgimento delle amministrazioni confusa. Se il governo del sistema non è chiaro, la riforma rischia di essere inefficace. E chiare e serie devono essere le modalità di coinvolgimento e condivisione con gli enti locali a tutti i livelli della programmazione e del funzionamento del sistema, con particolare riferimento all’integrazione socio-sanitaria. Infine l’equiparazione tra l’offerta pubblica e quella privata introdotta quale principio è condivisibile, ma richiede una forte capacità di programmazione e governo pubblico dell’offerta e dev’essere calibrata sulle specificità dei soggetti considerati”.

