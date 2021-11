Elezioni provinciali, 'Democratici e civici per la Bergamasca' presenta la sua lista: tutti i nomi - BergamoNews

Bergamo. Lunedì sera 8 novembre, alla Casa del Giovane, è stata presentata la lista “Democratici e Civici per la Bergamasca” che si presenterà alle prossime elezioni provinciali del 18 dicembre per il rinnovo del Consiglio Provinciale.

“Dopo aver individuato nella figura di Pasquale Gandolfi il candidato alla Presidenza della Provincia (Sindaco di Treviolo dal 2014, per sei anni vicepresidente e consigliere provinciale e che da alcune settimane riveste il ruolo di facente funzione del Presidente della Provincia, ndr) ed aver condiviso con gli amministratori ‘democratici e civici’ tale scelta – spiega il coordinatore della lista civica Marco Milesi, vicesindaco di San Giovanni Bianco -, si sono tenuti incontri sui territori in cui gli stessi amministratori locali hanno raccolto e condiviso le proposte di candidatura alla carica di consigliere provinciale per la lista “Democratici e Civici per la Bergamasca” che si presenterà alle elezioni”.

Dalle candidature pervenute è stato possibile costituire la squadra che compone la lista “Democratici e Civici per la Bergamasca”, formata da 6 donne e da 7 uomini, quindi 3 candidati in più rispetto alle scorse elezioni.

“Il primo fattore caratterizzante della squadra – aggiunge l’altra coordinatrice della lista civica Valentina Ceruti, vicesindaco di Villa d’Almè – è la continuità del lavoro fatto in questi anni, a cui si aggiunge la rappresentatività dei nuovi candidati rispetto alle varie aree territoriali della nostra provincia e alle diverse aree tematiche di competenza”.

Confermati quindi alcuni candidati che hanno già avuto esperienza a livello provinciale, partendo da Romina Russo (consigliera comunale del Comune di Bergamo), capogruppo uscente in consiglio provinciale con deleghe a “Cultura, Politiche sociali, Pari opportunità e Associazionismo”.

Gli altri consiglieri provinciali uscenti che si ricandidano sono Claudio Bolandrini, riconfermato da poco sindaco di Caravaggio, che ha le deleghe a “Politiche per la Pianura, Rapporti con l’Università e Turismo” e Mauro Bonomelli, per due mandati primo cittadino a Costa Volpino e ora assessore, e che in questi anni ha avuto le deleghe allo “Sviluppo, Grandi opere e Infrastrutture”.

A loro si aggiungono dieci nuovi candidati, che sono: Paolo Alessio al suo secondo mandato da sindaco di Presezzo; Roberto Amaddeo consigliere comunale del Comune di Bergamo; Manuel Belotti, consigliere comunale del Comune di Casazza; Luigi Bresciani, vicesindaco di Stezzano; Chiara Drago da poco riconfermata sindaca di Cologno al Serio; Paolo Finazzi, consigliere comunale del Comune di Seriate; Giorgia Gandossi, consigliera comunale del Comune di Albino e impegnata nei “Giovani Democratici”; Elena Masnada, assessora del Comune di Valbrembilla; Anna Maria Natalini, assessora del Comune di Montello e Paola Taiocchi, assessora del Comune di Calcinate.

