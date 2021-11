Dazn, stop alla visione in contemporanea su due dispositivi? Utenti già furiosi - BergamoNews

L’indiscrezione l’ha lanciata Il Sole 24 Ore: Dazn sarebbe pronta a inviare ai propri clienti una comunicazione che annuncia la fine dell’esperienza di “concurrency”, vale a dire l’accesso ai contenuti in contemporanea da due device differenti collegati a uno stesso abbonamento.

Per ora la piattaforma che detiene, in partnership con Tim, i diritti per la Serie a fino al 2024, ha scelto di trincerarsi dietro un “no comment” alla richiesta di spiegazioni avanzata dal quotidiano economico: se le tempistiche ipotizzate saranno rispettate, però, agli abbonati l’avviso dovrebbe arrivare nei prossimi giorni, in modo da poter entrare a regime con le nuove regole entro la fine dell’anno e dare la possibilità di un eventuale recesso entro 30 giorni.

In base alle condizioni di utilizzo del servizio, Dazn al punto 2.3 del contratto spiega come “Potremmo apportare modifiche in caso di cambiamenti della gamma di eventi sportivi inclusi nel servizio Dazn, in caso di cambiamenti per garantire una migliore funzionalità del Servizio Dazn, fermo restando che tali modifiche siano giustificate e che la struttura complessiva dell’abbonamento al Servizio Dazn non potrà essere modificata a svantaggio dell’utente. Eventuali modifiche alle presenti Condizioni saranno notificate all’utente via e-mail all’indirizzo più recente in nostro possesso. Anche eventuali modifiche ai termini di pagamento saranno comunicate direttamente all’utente con le medesime modalità. Tali comunicazioni riporteranno chiaramente le modifiche in questione e il relativo motivo nonché il termine di trenta (30) giorni dalla comunicazione entro il quale l’utente potrà recedere dal proprio contratto, nel caso in cui non intenda accettare le modifiche contrattuali a lui prospettate. In assenza di una siffatta comunicazione di recesso nel summenzionato termine, le modifiche contrattuali si considereranno accettate. In deroga a quanto sopra, le modifiche apportate per conformarsi alla legge, anche in caso di cambiamenti normativi, possono avere effetto immediato”.

Sempre tra le condizioni di utilizzo si trova anche la possibilità della concurrency, al punto 8.3: “L’abbonamento dà diritto all’utilizzo del Servizio Dazn su un massimo di due (2) dispositivi contemporaneamente”.

Una possibilità molto apprezzata dagli utenti per la condivisione in famiglia e pratica comune a praticamente tutti i servizi di streaming.

Secondo i dati riportati dal Sole 24 Ore, a Dazn avrebbero però riscontrato un 20% di media di utilizzi fraudolenti di questa possibilità e sarebbero dunque intenzionati a dare una stretta nell’ottica della lotta alla pirateria da un lato e un impulso positivo al numero di abbonamenti sottoscritti dall’altro.

Inutile dire che la notizia, in poche ore, ha fatto il giro del web, generando un’ondata di polemiche tra gli utenti: in molti, già delusi dalla qualità del servizio offerto finora in termini di stabilità delle trasmissioni, sono andati su tutte le furie riempiendo i social dell’azienda di insulti e minacci di disdette di massa degli abbonamenti.

