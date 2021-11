Covid, altri 46 positivi a Bergamo e 849 in Lombardia: 4 i decessi - BergamoNews

Sono 46 i nuovi positivi al Covid-19 in provincia di Bergamo, 849 in Lombardia a fronte di 144.283 tamponi (lo 0,5% del totale) secondo i dati diffusi martedì 9 novembre. A livello regionale si registrano 4 decessi, mentre aumentano i ricoveri nei reparti (+31) e in terapia intensiva (+1).

“La pandemia non è ancora finita. Dobbiamo prestare la massima attenzione e intensificare gli sforzi per la campagna vaccinale, convincendo chi non si è ancora immunizzato e aumentando l’adesione alle terze dosi – ha detto Letizia Moratti, vicepresidente e assessore al welfare della Regione -. L’indice Rt segnala che siamo sopra il livello 1, seppure ancora leggermente inferiore alla media nazionale. Vogliamo continuare ad essere tra le ‘regioni verdi’ in Europa: potremo farlo solo attraverso il vaccino”.

I dati di oggi:

– i tamponi effettuati: 144.283, totale complessivo: 18.252.514

– i nuovi casi positivi: 849

– in terapia intensiva: 47 (+1)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 379 (+31)

– i decessi, totale complessivo: 34.205 (+4)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 270 di cui 121 a Milano città;

Bergamo: 46;

Brescia: 102;

Como: 29;

Cremona: 26;

Lecco: 23;

Lodi: 29;

Mantova: 34;

Monza e Brianza: 85;

Pavia: 35;

Sondrio: 10;

Varese: 111

