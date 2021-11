Blu profondo 3, Le Iene o Quo vado? La tv del 9 novembre - BergamoNews

Per la prima serata in tv, martedì 9 novembre su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Imma Tataranni Sostituto Procuratore 2”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Un mondo migliore di questo”: Imma indaga su uno strano furto in casa di un’amica di sua suocera, la cui refurtiva ricompare integra pochi giorni dopo mentre un uomo, Ulisse Delillo, viene trovato morto nel suo laboratorio artigianale. I due casi risultano collegati e la soluzione del giallo arriverà grazie alla proverbiale memoria di Imma. Nel frattempo un atto di coraggio, che si rivela decisivo nel processo a Romaniello, costringe Samuel a lasciare Matera, fatto di cui Valentina incolpa la madre. Inoltre, proprio quando Imma ha raccolto le prove per condannare definitivamente Romaniello, qualcuno nell’ombra manipola a sua volta altre prove per vendicarsi e per compromettere il rapporto tra Imma e suo marito, usando Calogiuri come strumento di vendetta.

Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il docu-reality “Il collegio”. Nel Collegio “Regina Margherita” del 1977, i ragazzi abbandonano l’era tecnologica delle chat e dei social, per un ritorno al mondo analogico della radio e del vinile. Le regole del collegio, però, non cambiano…

Spazio all’attualità e alla politica su RaiTre, Rete4 e La7. Sulla terza rete della tv pubblica alle 21.20 ci sarà una nuova puntata di “#cartabianca“, il talk-show condotto da Bianca Berlinguer; su Rete4 alle 21.20 “Fuori dal coro“, condotto da Mario Giordano; e su La7 alle 21.15 “diMartedì“, condotto da Giovanni Floris.

Su Italia 1 alle 21.05 spazio a “Le Iene show”.

Per chi preferisse vedere un film, su Canale5 alle 21.20 c’è “Quo vado?”, con Checco Zalone; su Rai4 alle 21.20 “Kingsman – Il Cerchio d’Oro”; su Iris alle 20.55 “I cowboys”; e su Italia2 alle 21.10 “Blu profondo 3”.

Su Rai5 alle 21.15 ci sarà “On the Milky Road – Sulla via lattea”. Durante la guerra in Jugoslavia un lattaio attraversa quotidianamente i campi di battaglia cavalcando il suo asino e sfuggendo al tiro incrociato dei fronti opposti. Nel villaggio in cui vive arriva una donna…

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 la serie “Downton Abbey”; su La5 alle 21.05 la replica del “Grande Fratello Vip”; e su Mediaset Extra la diretta dalla casa del “Grande Fratello Vip”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

