Automha è family friendly - BergamoNews

Cresce e si consolida, giorno dopo giorno, il legame di Automha con il territorio. È infatti appena stata sottoscritta una convenzione con l’Asilo Nido Gianni Rodari e la Scuola dell’Infanzia Papa Giovanni XXIII di Azzano San Paolo.

Una decisione dettata dalla forte propensione di Automha nei confronti di iniziative educative e culturali di cui possano usufruire i propri collaboratori, e che si inserisce in un contesto più ampio. L’azienda leader nel settore dell’intralogistica e dell’automazione, infatti, crede fermamente nell’importanza della Corporate Social Responsibility, nella quale è attiva da ormai parecchi anni, con progetti in ambito sportivo, ambientale, culturale ed educational.

Grazie all’accordo stretto tra le due realtà, per i prossimi tre anni a tutti i collaboratori dell’azienda saranno riservate tariffe agevolate, al pari delle condizioni riservate ai residenti di Azzano San Paolo, comune in cui è collocato l’Head quarters Automha.

“La sinergia che si è venuta a creare tra istruzione, istituzioni e aziende del territorio ha dato vita a un volano positivo che ci auguriamo possa allargarsi a macchia d’olio su tutto il territorio italiano» commenta Roberta Togni, General Counsel e CSR Officer Automha. “Siamo entusiasti di far parte di quest’azione che mira alla valorizzazione e al riconoscimento di Azzano San Paolo, e riteniamo fondamentale condividere questo traguardo con ogni nostro collaboratore attraverso un ausilio alla genitorialità”.

La convenzione nasce con l’obiettivo di favorire la conciliazione vita-lavoro di tutti i genitori lavoratori: “Il nostro obiettivo è quello di mettere ogni nostro collaboratore in condizione di lavorare con serenità. Solo in questo modo possiamo essere certi di continuare a migliorarci giorno dopo giorno e generare un impatto positivo sul territorio e sulle persone che lo vivono” – continua Roberta Togni.

Dichiarazioni cui fanno eco le parole di Giuseppe Vadalà, Coordinatore Pedagogico del Polo per l’Infanzia Papa Giovanni XXIII di Azzano San Paolo: “Ogni progetto porta con sé una trasformazione, la accompagna, la alimenta e la osserva. E questa scuola rappresenta un progetto di comunità, che sia sicuramente “il posto dei bambini” ma non solo! Un nido quindi che sia “il luogo della comunità”, capace di promuovere benessere in senso comunitario, di generare salute e benessere, di generare relazioni a partire dall’infanzia e costruite con l’infanzia”.

Non si tratta comunque della prima iniziativa messa in atto per sostenere e supportare i genitori lavoratori. A gennaio 2020 è infatti stata introdotta una misura che prevede la riduzione del 25% dell’orario di lavoro, a parità di stipendio, per tutte le madri con figli di età compresa tra 1 e 10 anni.

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!