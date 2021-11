Atalanta: Pessina convocato in Nazionale per le sfide decisive con Svizzera e Irlanda del Nord - BergamoNews

Il Commissario Tecnico della nazionale italiana Roberto Mancini ha deciso di convocare in extremis il centrocampista dell’Atalanta Matteo Pessina per sostituire Pellegrini e Zaniolo. Come successo alla vigilia degli Europei l’allenatore azzurro ha richiamato all’ultimo momento il gioiellino monzese recuperato dalla lesione al flessore della coscia destra dopo un mese di stop.

Insieme al mediano della Lazio Cataldi, il numero 32 sarà a disposizione per le ultime due sfide decisive contro Svizzera e Irlanda del Nord in programma rispettivamente venerdì 12 e lunedì 15 novembre. Al termine di questi scontri diretti si saprà chi strapperà il pass per i Mondiali 2022.

Proprio Mancini in conferenza stampa aveva prospettato questa possibilità: “Chiamerò sicuramente due sostituti, uno potrebbe essere Pessina. Non l’avevo convocato perchè non era ancora rientrato dall’infortunio ma poi ho visto che sabato a Cagliari ha giocato”.

Un’altra soddisfazione per Matteo Pessina che grazie all’ingresso nei minuti di recupero in Sardegna ha convinto Mancini a portarlo in ritiro a Coverciano. Un po’ meno felice invece il tecnico dell’Atalanta Gasperini che sperava di poter lavorare a tempo pieno con il trequartista a Zingonia in queste due settimane di stop del campionato.

